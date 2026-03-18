Mateu Lahoz habla claro sobre la acción de Trippier sobre Raphinha en el Barça-Newcastle de Champions League: "Roja de libro"

Trippier sujetó el brazo de Raphinha de forma descarada cuando este tenía por delante campo libre para rematar a puerta vacía y el balón llegando tras un gran pase de Fermín. La grada del Camp Nou rugió pidiendo una revisión inmediata del VAR al entender que el defensa inglés impedía un gol cantado con una infracción que parece muy clara que debía ser castigada con el penalti y la expulsión.

Las ondas de la SER recogen el análisis inmediato de Iturralde González sobre la decisión de mostrar únicamente la cartulina amarilla. El excolegiado afirma que la única explicación para que solo fuera amarilla y no roja residía en que el árbitro "crea que Raphinha no llegaba" a conectar con el esférico. Por su parte, Bruno Alemany se muestra mucho más contundente al asegurar que: "si no tienes la seguridad de que no llega al balón, no le puedes sacar roja, pero para mí es roja" directa si no existe una seguridad total de que el atacante no alcanzaba el balón en esa posición.

EL VAR PERDONA LA ROJA

La polémica se traslada a la interpretación reglamentaria sobre si el delantero azulgrana tenía el control de la situación antes del derribo. Iturralde insiste en que el juez de la contienda "considera que no llegaba" al envío y por eso decide no expulsar al zaguero. El analista explica que, generalmente, los árbitros optan por la amonestación "cuando dudamos entre amarilla y roja" en jugadas de apreciación tan ajustadas sobre el césped.

Dani Garrido también en la SER aporta una visión más conservadora al señalar que "no es clarísimo" que el brasileño pudiera finalizar la jugada con éxito rotundo. El periodista sostiene que en este tipo de lances "no se puede decir" que el jugador llegara al cien por cien para empujar el cuero a las mallas.

Sin embargo, Mateu Lahoz zanja cualquier tipo de debate dialéctico al calificar la acción de Trippier como una "roja de libro" que deja al equipo local seriamente perjudicado.

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Finalmente el colegiado tras revisarlo en el VAR señaló el penalti y la tarjeta amarilla, pero dejando división de opiniones en los comentaristas sobre si el color más adecuado era el rojo para la tarjeta. Lamine Yamal se encargó de marcar el tanto.