Mateu Lahoz, exárbitro profesional: "El peor partido que arbitre fue un Barça-Espanyol; me trataron mal"

Ya hay pocos árbitros como Mateu Lahoz. El excolegiado valenciano marcó un antes y un después en el arbitraje español al convertirse en uno de los árbitros más populares del país por su forma de ser, pero también por su manera de dirigir los encuentros. Gerard Piqué, exjugador del FC Barcelona, comentó que Lahoz intentaba hacerse "amigo" de los jugadores durante los partidos. De hecho, llegó a preguntarle por sus hijos mientras defendía a Cristiano Ronaldo.

El 4 de junio de 2023, el colegiado valenciano dirigió su último encuentro en la élite del fútbol español: el Mallorca-Rayo Vallecano. Actualmente, ejerce como analista arbitral en las retransmisiones de Movistar+, una faceta que genera debate en redes sociales, especialmente por sus opiniones sobre las jugadas más polémicas.

Hace unos días, Lahoz acudió al pódcast 'Vaya Vaina', presentado por Dani Gordo y Alfonso de la Rocha, para recordar algunas de las polémicas que vivió sobre los terrenos de juego. Una de ellas fue el partido que más controversia generó en su carrera arbitral, aunque reconoció que no fue el peor encuentro que dirigió.

El exárbitro recordó el encuentro entre Argentina y los Países Bajos en los cuartos de final del Mundial de 2022, en el que llegó a mostrar un total de 17 tarjetas amarillas y una roja: ocho para los neerlandeses y diez para los argentinos. Al finalizar el partido, Leo Messi expresó que "la FIFA no puede poner un árbitro así en esta instancia".

Mateu Lahoz amonesta a un jugador de Holanda durante el Mundial de Qatar 2022 / EFE

Lahoz reconoció en 'Vaya Vaina' que "nunca me he tomado el fútbol como algo personal", pero admitió que las palabras del exjugador del Barça le afectaron. Asimismo, destacó que Messi podría haberle trasladado esa opinión antes: "Le he arbitrado más de 50 partidos y ese fue el último. Pienso: 'Qué lástima que no me dijera antes que no estaba preparado para arbitrar esos partidos'. Si me lo hubiera dicho antes, habría tenido margen de mejora, pero en ese momento ya no lo tenía".

En ese instante, se abrió en canal para explicar que "después de ese partido, llegó a España para descansar, pues había sido un partido muy intenso, y nos nombraron para arbitrar un Barça-Espanyol", siendo uno de los derbis más caliente de España y, además, a Robert Lewandowski le habían levantado la sanción. El delantero polaco había sido expulsado el 8 de noviembre ante Osasuna por un codazo y por tocarse la nariz, una acción por la que recibió tres partidos de suspensión. Sin embargo, el Barça recurrió la sanción.

Robert Lewandowski, en El Sadar / EFE

"Ese sí que es el peor partido de mi vida", señaló. El principal motivo por el que fue ese encuentro y no otro es "porque no estaba bien psicológicamente". Una situación que aprovecharon los futbolistas, tanto del Barça como del Espanyol: "Muchos jugadores empezaron a decirme: 'Menudo Mundial has hecho'. Empezaron a tratarme mal, yendo a lo personal".

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El valenciano remarcó que es algo que los jugadores suelen hacer: "Para mí, era muy importante hasta vacilarles en la broma... si yo iba al diálogo, luego no utilizaba las tarjetas y al revés, aunque parezca lo contrario". El partido acabó 1-1, donde Lahoz volvió a ser el gran protagonista al expulsar a Jordi Alba y Vini Souza, y mostrar un total de 14 amarillas.