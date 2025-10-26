Mateu Lahoz, exárbitro español, tajante por el posible penalti de Lamine Yamal a Vinicius: "El espacio en el fútbol no es de nadie"

El Clásico está dando mucho de qué hablar. Una de las jugadas más polémicas del partido se produjo en el minuto 2 del encuentro, cuando Vinicius fue derribado por Lamine Yamal dentro del área. Desde primera instancia, Soto Grande no dudó en pitar penalti, pero tras la revisión del VAR, el colegiado rectificó y pitó falta del brasileño sobre el '10' culé.

La decisión de Soto Grande está en boca de todos. Desde 'Tiempo de Juego', presentado por Paco González, Mateu Lahoz explicó el motivo por el que el colegiado rectificó el penalti. Además, el de Algimia de Alfara no tiene dudas de que hizo bien en cambiar de opinión.

"Yo creo que el espacio en el fútbol no es de nadie y lo que hace Lamine Yamal es anticiparse y colocar su pie y el acto posterior es de Vinicius", aseguró en 'Tiempo de Juego'.

La opinión de Paco González

El exárbitro español aseguró que no es penalti, algo que no compartió Paco González: "Voy a poner un ejemplo muy claro. Andrea va a tirar un penalti. Desde el punto de penalti. Yo pongo el pie en medio. No toco el balón. Me da una patada a mí. Es penalti".

El periodista de la COPE declaró que "tú vas a tirar desde el punto de penalti a portería. Yo pongo el pie entre tu pie y el balón, justo cuando va a golpear al balón, justo cuando vas a golpear al balón. Es un penalti como un piano, lo que he hecho es evitar que tires".