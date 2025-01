Mateu Lahoz destroza a Gil Manzano

Antonio Mateu Lahoz ha sido el árbitro más mediático del fútbol español en los últimos años. Fue así en su etapa como colegiado y continúa dando que hablar en sus apariciones televisivas en Movistar. En su participación en el programa 'El día después' cargó con dureza contra Jesús Gil Manzano, el encargado de pitar el clásico de la final de la Supercopa de España.

La crítica de Mateu se centró en que Gil Manzano "no supo leer las jugadas" en alusión a la importancia del VAR para señalar acciones que él no había visto sobre el terreno de juego. El valenciano crítico que "tardara tanto en decidir" por la utilización del videorbitraje y que "es duro" que un colegiado "no sea capaz de anticiparse, es algo que preocupa. El equipo arbitral del clásico estaba compuesto por ocho personas que sumaban más de 200 años de arbitraje y no exagero".

La jugada más increíble para Mateu Lahoz fue la expulsión de Szczesny, que Gil Manzano no apreció in situ. "En esta jugada es imposible que Mbappé vaya al suelo, es del ABC del fútbol regional, porque va a hacer gol". El ex árbitro dejó en evidencia al árbitro y aconsejó a los televidentes de que "cuando veáis partidos de fútbol base, pensad que ese niño o niña llevan uno o dos años pitando, pero aquí, en el clásico, había más de 200 entre todos. Estas jugadas hay que verlas".

La jugada de Camavinga es el ABC del arbitraje Mateu Lahoz

Mateu Lahoz, eso sí, admitió que él también se habría equivocado al no expulsar a Vinicius, "lo entiendo porque al principio creía que no había fuerza excesiva", pero alucinó con la segunda amarilla perdonada a Camavinga por un agarrón a Lamine Yamal cuando se marchaba en un contragolpe. "La jugada de Camavinga es del ABC del arbitraje. Con Vinicius vemos que estaba mirando el balón, no a Koundé y pisó peligrosamente. Le puedo entender, la de Camavinga no".

El valenciano cuestionó igualmente la actitud de su ex compañero por no mostrar "humildad" y lamentó que "no hubiera autocrítica" en la ceremonia de entrega de medallas cuando Gil Manzano se mostró exultante". Mateu pidió que "los árbitros no se suban nunca al podio de campeones, por favor".

Un varapalo en toda regla para un Gil Manzano cuya reputación está en caída libre y mucho más tras su desafortunada actuación en el clásico.