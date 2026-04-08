Mateu Lahoz aclara las manos dentro del área: "Es una acción muy rápida"

Los cuartos de final de la UEFA Champions League han arrancado con una intensidad propia de las grandes noches europeas. El enfrentamiento entre el FC Barcelona y el Atlético de Madrid ha comenzado con un ritmo frenético, dejando claro desde los primeros minutos lo mucho que hay en juego.

Ambos equipos han salido como un tiro, generando ocasiones claras en ambas porterías. Tanto Joan García como Musso han tenido que intervenir desde muy temprano para evitar el primer gol, reflejando el carácter ofensivo con el que los dos conjuntos han planteado el partido. El Barça ha asumido el control en los compases iniciales, dominando la posesión y tratando de imponer su estilo de juego. La circulación rápida de balón y la presión alta han sido claves para encerrar al Atlético en su propio campo durante varias fases del encuentro.

Alto voltaje en la primera mitad

Sin embargo, el Atlético de Madrid no se ha quedado atrás. El conjunto rojiblanco ha respondido con transiciones rápidas y peligrosas, aprovechando cada recuperación para intentar sorprender a la defensa azulgrana. La importancia del choque se ha hecho evidente en cada acción. Los nervios están a flor de piel, y ambos equipos están midiendo cada pase y cada entrada para evitar errores que puedan costar caro en una eliminatoria tan igualada.

Tras un inicio de alto voltaje, el partido ha mantenido un ritmo vibrante, con constantes idas y vueltas. Las defensas, pese a la presión, han logrado sostener el empate momentáneo gracias a intervenciones clave y una gran concentración.

Lamine Yamal se lamenta de una ocasión clara / EFE

La primera acción discutible del encuentro

En el minuto 17, una de las jugadas más polémicas del encuentro ha tenido lugar cuando Antoine Griezmann reclamó una posible mano dentro del área. La acción generó protestas por parte del Atlético, que pedía penalti.

Sin embargo, Mateu Lahoz, desde el análisis arbitral de Movistar +, ha considerado que no era punible. "No se pueden pitar manos por la cercanía del rebote", afirma. "La mano de Cubarsi está en posición natural", considera, ya que ha sido un rebote rapidísimo e involuntario.

Por otra parte, pone el foco en la altura del brazo. "Es una acción muy rápida y el brazo no lo tiene abierto"

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El colegiado del encuentro, el rumano István Kovács, no paró el juego y el VAR le dio las órdenes de reanudarse el partido. Sigan.