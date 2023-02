Mateu explica cómo fue todo el 'show' con Araujo

El director de fútbol ha comentado que no se llegó a tiempo por un error informático y que ahora está en manos de la FIFA

El culebrón Julián Araujo continúa sin cerrarse y Mateu Alemany ha explicado desde el césped del Benito Villamarín cómo fueron las últimas horas de mercado y el lío con el mexicano. "No llegamos a tiempo con Julián Araujo por un error informático. Son 18 segundos, no sé lo que va a hacer FIFA. No hay que olvidar que era un jugador para el filial".

Respecto a la figura de Amrabat y los rumores que circularon durante ayer, el mallorquín ha comentado que "estuvimos viendo muchas opciones de mercado. Amrabat es una situación de mercado puntual y en el futuro veremos". Ahora, prioridad renovaciones: "Estábamos bien, el míster está tranquilo. Hemos concretado unas salidas que han comportado un ahorro. Teníamos recursos en la plantilla y hemos priorizado inscribir a los jugadores renovados y ahorrar para intentar inscribir a Araujo y Marcos Alonso".

Respecto a la previa del duelo ante el Betis, Mateu analiza que "llegar a 50 puntos sería impresionante. Analizando el calendario, estamos ante uno de los tres partidos más difíciles que nos quedan. Pero tenemos confianza de una trayectoria impresionante".