¡Mateu Alemany da la razón a Xavi sobre el regreso frustrado de Messi! "Nos dijeron que lo tenía"

El debate sobre el frustrado regreso de Lionel Messi al FC Barcelona en 2023 suma un nuevo capítulo. Mateu Alemany, actual director de fútbol del Atlético de Madrid y exdirector deportivo azulgrana, respaldó públicamente la versión ofrecida por Xavi Hernández en su reciente entrevista en 'La Vanguardia'.

Alemany fue protagonista en la previa del partido y, en declaraciones a Movistar+, fue preguntado directamente por las palabras del exentrenador del Barça sobre la posibilidad de que Messi regresara al club en 2023. Xavi aseguró en esa entrevista que el club contaba con el visto bueno de LaLiga para la operación.

El ejecutivo mallorquín confirmó esa versión sin rodeos. "A nosotros, como dijo Xavi, nos dijeron que lo tenía. Xavi está en lo cierto", afirmó.

Recordemos que Alemany formaba parte de la estructura deportiva del Barça en ese momento y participó en la planificación del equipo para el curso 2023/24 antes de su salida al cierre del mercado estival. Su versión coincide con la explicación que ofreció Xavi en la entrevista publicada esta semana, en la que el técnico aseguró que existieron conversaciones avanzadas para el regreso del futbolista argentino.

Guerra de versiones

"El presidente empezó a negociar el contrato con el padre de Leo y teníamos la luz verde de LaLiga pero es el presidente el que lo tira todo para atrás. Laporta me dijo textualmente que si volvía Leo le iba a hacer la guerra y que no se lo podía permitir", aseguró Xavi en 'LV'.

El testimonio del actual director de fútbol del Atlético contradice así el relato defendido en los últimos días por el presidente del Barça, Joan Laporta, y por el máximo responsable de LaLiga, Javier Tebas, quienes han negado que existiera una aprobación definitiva del organismo para la operación.

El expresidente y candidato a la reelección aseguró sobre los contactos con Messi que "en el mes de mayo (Jorge) dijo que no podría ser porque tendría demasiada presión y preferían ir a Miami". Por su parte, el presidente de la patronal salió al paso dejando claro su disconformidad con los que aseguran que LaLiga había autorizado el nuevo contrato del argentino: "No es verdad. LaLiga no autorizó absolutamente nada ni tenía el OK".