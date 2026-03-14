Mateu Alemany le cierra la puerta al Barça por Julián: "Va a estar con nosotros"

El "caso Julián Álvarez" ha topado con hueso. Tras las recientes declaraciones del delantero argentino dejando su futuro en el aire de cara al próximo mercado estival y el creciente interés del FC Barcelona en hacerse con sus servicios, Mateu Alemany ha decidido cortar por lo sano. El actual director de fútbol colchonero, que conoce a la perfección los despachos del Camp Nou, no ha dejado lugar a la especulación: Julián no se toca.

Alemany ha sido tajante al ser preguntado por la situación del atacante, utilizando una fórmula que ya es marca de la casa colchonera: “Como pasó con lo de Antoine. Tiene contrato con nosotros y va a estar con nosotros”, sentenció el ejecutivo balear, equiparando la resistencia que el club madrileño ya ofreció en su día con Griezmann ante las embestidas azulgranas.

"Se buscan cosas donde no las hay"

Para Mateu, el ruido mediático que llega desde Barcelona no se corresponde con la realidad que se vive en el Metropolitano. El director de fútbol insistió en que el compromiso del argentino es total, pese a las interpretaciones que se hayan hecho de sus palabras: “Julián dijo claramente que está muy contento en el Atlético y cada cosa que dice se quiere interpretar de una forma. No veo ninguna noticia con Julián”, afirmó con rotundidad. Se sumó a las palabras de Simeone: "No hay asunto, otra cosa es que se busquen cosas donde no las hay. Suscribo lo que dijo el entrenador ayer. La noticia es que está dando un rendimiento extraordinario".

Un blindaje de cuatro años

Alemany ha desvelado el interés del Atlético de Madrid para blindar a su gran estrella ofensiva: "Esperamos que siga mucho más e incluso que se amplíe".

El mensaje de Mateu Alemany es un aviso para navegantes, especialmente para un Barça que suspira por el '9' pero que se encuentra con un negociador que conoce todos sus puntos débiles. Por ahora, la puerta del Metropolitano está cerrada a cal y canto.