Mateu Alemany sobre Julián Álvarez: "Lo esperamos para el próximo partido"

El Atlético de Madrid mantiene su postura inflexible respecto a una posible salida de Julián Álvarez al FC Barcelona. En los prolegómenos del Sevilla-Atlético, el director de fútbol del club rojiblanco, Mateu Alemany, mantuvo la misma línea de su superior, el CEO Minguel Ángel Gil Marín, cerrando cualquier opción a una salida camino del Camp Nou.

Mateu Alemany atendió a los micrófonos de Movistar Plus Deportes en los prolegómenos del partido de LaLiga 2026/27 entre el Sevilla y el Atlético en el Sánchez Pizjuán. Aunque no llegó al tono empleado por el directivo el día del sorteo de la Champions 2026/27, quien llegó a ser insultante, fue igualmente tajante sobre Julián Álvarez y su futuro.

"Hemos sido claros", arrancó Mateu Alemany. "Lo ha dicho el Consejo Administrcación, lo ha dicho Miguel Ángel Gil Marín, a ello me remito. ¿Para qué voy a hablar? Julián tuvo días que no se encontró bien, ayer (viernes) entrenó y esperamos que esté disponible el próximo partido de Liga".

Tras unos días en los que el pulso entre el futbolista y los dirigentes del Atlético pareció llegar a su punto álgido, con la ausencia del internacional argentino en dos sesiones de entrenamiento y el estallido colérico de Gil Marín, la tenisón pareció rebajarse ligeramente.

Diego Pablo Simeone dejó la puerta abierta a una reconciliación a nivel de vestuario en la previa del encuentro y el futbolista se entrenó en solitario por la tarde. Sin embargo, el caso no está cerrado del todo, ni mucho menos. Aunque las opciones del Barça para contratar a Julián sean prácticamente nulas, el enfrentamiento entre el futbolista y los dirigentes rojiblancos sigue abierta pues el deseo del argentino era cumplir sus seño de jugar a las órdenes de Hansi Flick como azulgrana.

En este sentido, el propio Alemany estaría trabajando para encontrar un relevo a la Araña si finalmente se produjera su salida. Es bien sabido que el Arsenal y en menor medida el Manchester City de la Premier League siguen alerta, ante la posibilidad de que el futbolista decida aceptar alguna de sus ofertas (la del Arsenal es la más sólida) y romper definitivamente su relación con el Atlético. Mientras tanto, la sensación de crisis sigue instalada en el vestuario colchonero por mucho que el Cholo intente aislar a sus jugadores.