Mateu Alemany ficha por el Atlético de Madrid

Mateu Alemany ya tiene nuevo cargo. El director general del área deportiva del Atlético de Madrid, Carlos Bucero, ha sido el responsable de su incorporación al club rojiblanco, según informa 'Marca'.

Alemany reforzará esta parcela y ejerecerá de director deportivo en un área en el que Severiano García seguirá realizando la labor de secretario técnico.

Bucero ha reorganizado la estructura deportiva y es el nexo de unión con Miguel Ángel Gil, máximo responsable de la entidad junto al presidente, Enrique Cerezo.

Alemany estuvo dos años y medio en el Barça, entre 2021 y 2023, en el que ayudó a reorganizar un Barça con graves problemas económicos y contó con Jordi Cruyff como principal ayudante.

Ambos formaron un tándem que dio buenos resultados, pero Alemany decidió dejar el cargo en 2023, un puesto que actualmente está en las manos de Deco con la colaboración de Bojan Krkick.

La gestión de Alemany dejó huella en el Barça y se lo relacionó con varios equipos, incluso para incorporarse a la Federación Española de Fútbol, pero finalmente esperó hasta llegar el Atlético de Madrid.