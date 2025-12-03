Mateu Alemany: "No tengo conocimiento de que Julián esté en la órbita del Barça"

Mateu Alemany volvió ayer al Camp Nou dos años después de su marcha. El ex director de fútbol azulgrana, ahora responsable del área profesional en el Atlético de Madrid, visitó el renovado estadio y compareció en Movistar+ antes del encuentro. Su regreso tuvo un fuerte componente emocional, ya que durante cuatro años ocupó un papel clave en la gestión deportiva del Barcelona.

Alemany se reencontró con varias caras conocidas. Se sentó junto a Louzan y Joan Laporta y aprovechó la visita para saludar a antiguos miembros de la junta. También se le observó charlando de forma cercana con varios jugadores del Barça con los que convivió a diario en la Ciutat Esportiva.

En la previa fue consultado sobre uno de los protagonistas del partido: Julián Álvarez. El argentino no firmó su mejor actuación pero es sabido por todos que es un futbolista que gusta al Barça. Alemany negó estar al corriente de cualquier movimiento del club catalán. "No, no tengo conocimiento en absoluto de que esté en la órbita del Barcelona. Es un jugador importantísimo, muy importante para el equipo, para el club, y me consta que está muy feliz con nosotros", dijo el ejecutivo balear. Respecto a su continuidad en el conjunto colchonero fue más escueto, asegurando que "estamos perfectos, tiene cinco años de contrato".

A pesar de la rotundidad del dirigente, el atacante argentino sigue siendo uno de los deseos de Laporta, aunque su llegada resulta muy complicada debido a la delicada situación económica del Barça. Si en algún momento el club catalán quisiera estudiar la posibilidad de un acuerdo, Deco tendría que dialogar directamente con Alemany, un reencuentro que, por cómo se produjo el relevo en los despachos, no sería precisamente sencillo ni indiferente para ninguna de las dos partes.

Julián Álvarez tiene un valor de mercado de 100 millones, pero su cláusula alcanza los 500 millones y su contrato se prolonga hasta 2030. Este blindaje convierte cualquier operación en algo casi irrealizable y permite al Atlético mantenerse tranquilo ante posibles intentos del Barça u otros clubes.