Mateu Alemany - Barça, historia de un desencuentro

Minutos antes del partido de Champions entre el Atlético de Madrid y el Tottenham, el director deportivo del Atlético de Madrid, Mateu Alemany fue cuestionado por las palabras de Xavi Hernández en 'La Vanguardia' en las que aseguraba que Leo Messi estaba fichado en el 2023, que el Barça tenía el Ok de LaLiga y que Joan Laporta se echó atrás "porque le iba a hacer la guerra". Alemany se limitó a decir que "Xavi está en lo cierto, teníamos el Ok de LaLiga".

Las palabras del balear no cayeron bien en la candidatura de Joan Laporta, pues las ven como una acción más de lo que consideran un "contra todo y contra todos". Las atribuyen, como también las de Xavi, a cierto resentimiento de quien fue director deportivo del Barça entre marzo del 2021 y septiembre del 2023.

Alemany fue una de cartas de Laporta en las elecciones del 2021. El balear entró al club y fue una persona clave en la reducción de la masa salarial de la primera plantilla. "Nunca había visto una cosa igual", repetía. También fue importante en los fichajes realizados en el verano del 2022 para confeccionar una plantilla que acabaría ganando la Liga.

En mayo del 2023, el balear recibió una oferta muy importante de un club de la Premier, el Aston Villa y comunicó a la junta directiva que dejaría el club porque la propuesta era irrechazable. Aquello, sin embargo, no acabó de salir bien y Alemany pidió seguir en el Barça, algo que aceptó Laporta. Eso sí, el entonces presidente había contactado ya con Deco para que el brasileño se hiciese cargo de la dirección deportiva.

A Alemany se le ofreció que acabase su trabajo en aquel mercado veraniego y que posteriormente cediese el relevo a Deco y él continuase trabajando para el Barça ocupándose de las relaciones con los estamentos del fútbol: LaLiga, Federación, UEFA... El balear, sin embargo, no quedó satisfecho con el ofrecimiento y decidió poner punto y final a su relación con el Barça en septiembre de aquel 2023 tras haber realizado más de 82 operaciones, muchas de ellas codo a codo con Jordi Cruyff, y un muy buen trabajo.

Desde su salida del Barça, se le relacionó con varios proyectos deportivos, incluso con la futura candidatura de Víctor Font a las elecciones a la presidencia del club azulgrana, y fue en octubre del año pasado cuando acabó aceptando una importante oferta del Atlético de Madrid para hacerse cargo de la dirección deportiva del equipo madrileño. Él será el encargado de negociar con el Barça futuras opciones. El de Julián Álvarez es un nombre a tener en cuenta, mientras al Atlético de Madrid le interesan un par de futbolistas azulgranas. Las negociaciones entre clubes, si Joan Laporta gana las elecciones del próximo domingo, serán complicadas en cualquier caso, pues Alemany no tiene relación con Deco y, por lo que ha pasado en los últimos días de campaña, parece que tampoco con Laporta.