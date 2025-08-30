Mateo Busquets, árbitro del Rayo Vallecano - FC Barcelona

El Comité Técnico de Árbitros de la Federación Española de Fútbol ha anunciado que Mateo Busquets Ferrer será el encargado de impartir justicia en el partido entre el Rayo Vallecano y el FC Barcelona correspondiente a la tercera jornada de LaLiga EA Sports 2025/26. El Estadio de Vallecas acogerá este domingo a partir de las 21.30 horas un compromiso que Hansi Flick y los suyos afrontan con el objetivo de alcanzar el primer parón de selecciones de la temporada con pleno de victorias.

El colegiado balear estará asistido en las bandas por Gonzalo García y Adrián Díaz, mientras que el responsable de VAR del encuentro será Javier Iglesias Villanueva. Será el quinto partido del Barça con Busquets Ferrer como árbitro. El balance del cuadro culé con él es de cuatro triunfos en cuatro encuentros con un colegiado que acaba de empezar su tercera temporada en Primera Divisón. Los blaugrana ganaron a Alavés (2-1) y Las Palmas (1-0) en el curso 2023/24 y tumbaron a Villarreal (1-5) y Osasuna (3-0) el año pasado.

En cambio, el Rayo Vallecano no conoce la victoria con Busquets Ferrer. El conjunto madrileño debutó con el balear con un empate en casa frente a la Real Sociedad (2-2) a finales de 2023 y un año después, en noviembre del 2024, cayó en el Sánchez Pizjuán de Sevilla (1-0).

Registros prácticamente opuestos de Barça y Rayo con Mateo Busquets. Veremos si este domingo los primeros dan continuidad a sus buenos números o los segundos empiezan a revertir la dinámica.