Mastantuono, la joya del 'Semillero' de River que gusta en el Barça

La ‘Escuelita’ de River Plate es conocida internacionalmente por la exportación de talento futbolístico durante décadas. De ese ‘Semillero de Campeones’ han salido futbolistas de las competiciones más importantes y se han formado mitos de los clubes más grandes del mundo, algo parecido a La Masia.

Desde Daniel Passarella y Norberto Alonso de la Argentina campeona del mundo en 1978 hasta los más recientes campeones del mundo como Julián Álvarez, Enzo Fernández o Guido Rodríguez. Según el último informe del CIES, River es el club sudamericano que más futbolistas ha exportado a las cinco grandes ligas europeas en los últimos 20 años, con un total de 51 jugadores.

El último en dar el salto ha sido el ‘diablito’ Echeverri que puso dirección Manchester con destino en el Etihad Stadium, donde ya está a las órdenes de Pep Guardiola. Tras él, otras dos talentos riverplatenses podrían estar en la mira de muchos grandes de Europa.

Franco Mastantuono, la última joya

Mastantuono, de 17 años, está afianzado en la primera plantilla ‘millonaria’, es el líder futbolístico del conjunto del ‘Muñeco’ Gallardo y en su primera temporada en el primer plantel de River disputó 42 partidos. En la actual ya lleva 10 de los cuáles, 9, han sido como titular. El talento de Mastantuono no ha pasado desapercibido para el departamento de scouting internacional del Fútbol Club Barcelona, desde donde siguen de cerca al ’30’ de River Plate, quien tiene contrato hasta diciembre de 2026 y una cláusula de rescisión de 45 millones de euros.

Y el Barça no es, ni mucho menos, el único club que sigue de cerca a la joya argentina. De hecho, hace unos días varios representantes del Atlético de Madrid se desplazaban hasta Buenos Aires para seguir in situ las evoluciones de Mastantuono. No es la primera vez que los colchoneros se fijan en el ‘Semillero’ de River, incluso en su actual plantilla ya cuentan con dos productos de la cantera riverplatense: Julián Álvarez y Giuliano Simeone, quienes también crecieron en la Escuela de Núñez.

En el Barça tendría demasiada competencia

Pero hay mas, Real Madrid, Manchester United o Chelsea también están pendientes del progreso de Mastantuono. Un jugador con una clase especial, de esos que se califican de “diferentes” y que podría desembarcar en un grande de Europa en un futuro cercano. Verle vestido de blaugrana ya es algo más complicado. No solo porque la competencia es feroz, sino por las circunstancias económicas del club y, sobre todo, porque en el sistema de Flick quienes ocupan su posición son Olmo, Fermín y Gavi, así que la plantilla en ese sentido está cubierta.

Franco Mastantuono celebra uno de sus goles con el River PlatE / EFE

Sin embargo, la obligación del departamento de 'scouting' del club es tener información de todos los grandes futbolistas que van apareciendo y Mastantuono tiene pinta de que va a ser uno de ellos en un futuro no muy lejano. Además, es de la misma generación que Lamine Yamal y Pau Cubarsí, ambos nacidos el mismo año 2007.