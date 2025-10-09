Mastantuono: "No me comparo con Lamine ni con nadie"

Mastantuono ha vuelto a ser convocado con la selección argentina en la presente ventana internacional de partidos. Asentado en el Real Madrid de Xabi Alonso, el joven delantero parece haber amarrado una plaza como fijo en las listas del combinado albiceleste. Su precocidad -en agosto cumplió la mayoría de edad- le ha situado en varias comparaciones con Lamine Yamal, aunque el madridista se mantiene al margen y quiere recorrer su propio camino.

"Creo que las comparaciones en el fútbol siempre están ahí, y desafortunadamente también por el tema de la exposición mediática, y para que los artículos tengan sentido y los periódicos saquen titulares. Sinceramente, no me molesta", arrancó en su primera explicación en una entrevista concedida a 'DSports'.

Ya más enfocado en los paralelismos con el delantero catalán del FC Barcelona, el argentino afirmó lo siguiente: "Intento no compararme con nadie, sino centrarme en mi trabajo y en asegurarme de que todo salga bien para mí y mi equipo. Siempre he dicho que Lamine es un gran jugador y que está en un momento increíble, y es admirable. Pero no me comparo con él ni con nadie más. Simplemente trato de hacer lo que tengo que hacer, y sé que será mucho más importante que preocuparme por lo que hacen los otros jugadores, así que me lo tomo con calma".

La selección argentina tiene agendados dos encuentros de carácter amistoso en este parón frente a Puerto Rico y Venezuela. Hasta la fecha, Mastantuono ha participado en tres encuentros con la selección absoluta: contra Chile (6 minutos), Venezuela (63 minutos) y Ecuador (28 minutos); los tres correspondientes a encuentros clasificatorios para el Mundial 2026.

Por lo que respecta al Real Madrid, el delantero ya suma nueve encuentros (siete de ellos como titular), en los que ha anotado un gol (frente al Levante) y ha repartido una asistencia (contra el Kairat Almaty).