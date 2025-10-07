Masip saca pecho

Enric Masip, asesor del presidente del FC Barcelona y miembro de la comisión deportiva del club, ha publicado este martes un mensaje en su cuenta de Instagram en el que reivindica la gestión de Joan Laporta y el rumbo actual de la entidad azulgrana.

En su texto, Masip destaca la “mentalidad ambiciosa, positiva y ganadora” que, según él, caracteriza al actual proyecto del Barça. “La mentalidad lo es todo en el deporte, la nuestra sin duda es ambiciosa, positiva y ganadora. Ya sin mirar hacia atrás, por un momento, pensemos dónde estábamos, dónde estamos y a dónde vamos... Tenemos uno de los mejores equipos del mundo, recuperación económica (haciendo un equipo campeón) y tenemos al alcance volver a jugar ‘en casa’, el que será el mejor estadio del mundo”, escribió.

El exjugador y directivo subraya que estos logros no serían posibles sin la actual presidencia de Laporta, a la que atribuye una gestión “valiente, cualificada y comprometida”. “Liderar y ganar, esto es alta competición, y el club vuelve a ser un referente mundial del mundo del deporte y el mejor club deportivo. Esta es la diferencia: ellos no lo entenderán nunca”, añadió, en una clara defensa del modelo que impulsa la actual junta directiva.

Masip concluye su mensaje mostrando su orgullo por la identidad y los valores del club: “Orgulloso de nuestro escudo, de nuestra gente y de nuestro club. Visca el Barça i visca Catalunya”. La publicación llega en un momento en que el FC Barcelona avanza en la reconstrucción del nuevo Spotify Camp Nou y busca consolidar su proyecto deportivo bajo la dirección de Laporta, con el objetivo de seguir dando pasos adelante deportivamente tras el triplete de la temporada pasada.

Las palabras de Masip llegan en un momento donde las derrotas ante el PSG y el Sevilla han generado algunas críticas y han abierto el debate sobre el estilo de Flick y los riegos de una defensa tan adelantada. El miembro de la comisión deportiva está convencido de que esta volverá a ser una temporada histórica del conjunto azulgrana,