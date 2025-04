Masip recuerda el pasado madridista del colectivo arbitral

El FC Barcelona no se ha quedado con los brazos cruzados después de que en algunos sectores de Madrid hayan puesto el pretexto de Enríquez Negreira para justificar la actuación del club blanco con los vídeos a través de Real Madrid TV.

Uno de sus ejecutivos más importantes, Enric Masip, fue entrevistado en el programa 'Radio Estadio Noche" de Onda Cero, donde recordó que el Madrid debería mirar a su pasado antes de realizar ciertas acusaciones.

"Durante dos años mucha parte de la prensa ha estado hablando solo del 'caso Negreira'... Cada vez que el Barça ha ido bien salía a relucir lo mismo, que ganaba títulos con ayudas en vez de por su fútbol. A veces el que más se queja es el que menos puede quejarse. La mayoría de presidentes del CTA (Comité Técnico de Árbitros) han sido socios del Real Madrid", señaló.

Perdón a Bellingham

Masip también habló de la resolución disciplinaria de perdonar la roja a Jude Bellingham en la final de la Copa del Rey. En este sentido, el ejecutivo barcelonista apuntó "cada decisión que se van tomando tienen unas consecuencias, me gustaría que las varas de medir fueran iguales para todo el mundo".

De todo la tensión originada en relación con el colectivo arbitral en la final de La Cartuja, Masip fue claro al afirmar que "yo vi tres penaltis a favor del Barça no pitados que en una competición regular se habrían revisado, pero como estamos en una situación en la que se le pone tanta presión en los árbitros, saben que si pitan ese penalti muchos dirán que tenía razón el Real Madrid con el comunicado".

Pese al plantón blanco a los medios y no ejercitarse en el estadio el día previo a la final, Masip comentó que "no se me pasó por la cabeza que la final no se jugase. Cuando alguien utiliza unas armas no deportivas como es la agresividad, es algo que puede venir de una inferioridad. El Barça salió a jugar y a hacerlo bien y parecía que todo era importante menos el fútbol".

"El estilo del Madrid aquí sería complicado"

Centrándose ya en su equipo, Masip apuntó a la excelencia que sea el culer: "El aficionado del Barça no se conforma solo con ganar, aquí la gente lo que quiere es jugar bien. El equipo tiene mucha exigencia. El estilo del Real Madrid aquí sería muy complicado, el Barça no puede jugar a defenderse".

Enric Masip, junto Laporta, en la reciente visita a Dortmund / Valentí Enrich

También elogió la política de cantera de la entidad barcelonista y tiró de memoria para señalar que "cuando Laporta se presentó a las elecciones en 2021, uno de los entrenadores que quería era Hansi Flick pero en ese momento estaba con la selección alemana".

Joan Laporta tiene un año más de mandato, hasta el 2026, y Masip no cree que avance las elecciones de este verano por los buenos resultados del equipo. "Yo que conozco al presidente, él nunca es de acortar plazos y aprovecharse de las situaciones. Yo si fuera él, que ahora mismo está disfrutando mucho de la temporada y del ambiente, creo que le gustaría seguir. No le tengo que recomendar que convoque elecciones a final de temporada. ¿Para que recortar un año tu mandato?", concluyó