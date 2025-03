Masip pudo ser la alternativa a Ter Stegen

La lesión de Ter Stegen provocó un sismo en el ecosistema blaugrana. El portero titular se iba a perder lo que restaba de temporada debido a la rotura completa del tendón rotuliano de su rodilla derecha. Los focos apuntaron a Iñaki Peña como recambio natural, pero la dirección deportiva se movió en el mercado de fichajes para cerrar la incorporación de Wojciech Szczesny. Aunque no fue la única opción que se contempló desde el club catalán.

Según ha desvelado Jordi Masip en una entrevista concedida a 'Relevo' su nombre estaba sobre la mesa del FC Barcelona como uno de los posibles recambios de Ter Stegen para defender la portería del Barça. El meta catalán, formado en La Masia, estuvo en el primer equipo del Barça entre 2014 y 2017 y podría haber regresado a la que fue su casa.

"Mis representantes tienen contacto con alguien de club y preguntaron por mi situación. Mi disponibilidad era total para el Barça. Si tenía que ir para allí no tenía ningún problema, pero entendí que ellos buscaban un portero con experiencia a nivel europeo, que a lo mejor yo no la he tenido. Sí que es verdad que he estado en la casa, he estado allí muchos años, me conocen y yo conozco la casa, pero se decantaron por el Szczesny y ahora en verdad está haciendo muy buenos partidos", confesaba Masip en la citada entrevista.

Tuvo muy poco protagonismo en el primer equipo blaugrana y tan solo se enfundó los guantes en cuatro ocasiones. Era el tercer portero, por detrás de Ter Stegen y Claudio Bravo en los dos primeros cursos y se mantuvo en ese rol con la salida del chileno, ya que el Barça fichó a Jasper Cillessen.

"Me hubiera encantado la verdad. Hubiera sido una manera perfecta de cerrar el círculo, de acabar mi carrera donde empecé y la verdad que hubiera sido perfecto, pero bueno, entiendo los motivos y sé que era muy complicado", añadió.

Tras siete temporadas en el Valladolid, finalizó su contrato con el club pucelano y se quedó sin equipo. A pesar del interés de algunos clubes de Segunda División, el meta catalán decidió colgar los guantes y regresar a su Sabadell natal. "He tomado la decisión correcta. Lo he dejado estando en un buen momento. No me gustaba eso de seguir jugando, arrastrarme y no encontrarme bien físicamente", concluía.