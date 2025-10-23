Masip: "No me preocupa Lamine, en los partidos más difíciles es donde saca su magia"

Enric Masip, asesor del presidente del FC Barcelona y miembro de la comisión deportiva del club, habló este jueves en el marco del Desafío Nacex Clásico Real Madrid-Barça, donde analizó el momento del equipo azulgrana y el ambiente previo al gran duelo ante el Real Madrid.

Masip destacó la importancia del encuentro y la igualdad entre ambos equipos: “Un clásico es un clásico: independientemente del momento de cada equipo, que a veces uno puede llegar mejor que el otro, creo que es similar: ninguno de los dos está en una forma perfecta pero es cierto que es un clásico y la emoción seguro que estará a flor de piel y son partidos bonitos de disputar para la gente, para los jugadores y para los que estamos pues un poco relaciondos con el club. Y bueno será un espectáculo magnífico y espero que vaya por el cauce que tiene que ir todo y nada a disfrutar e intentar ganar”.

El asesor del presidente reconoció que las bajas pueden influir, aunque confía plenamente en la plantilla joven del Barça: “Bajas siempre condicionan: cuando tienes jugadores de primer nivel que están lesionados, pero tenemos una plantilla joven con calidad y hay que confiar en los que están. Al final es la famosa frase de que los que seamos somos y eso define a los equipos campeones y el Barça lo es. Vamos a jugar delante de uno de los mejores del mundo en un estadio difícil pero también nos gustan los retos y vamos a lucharlo”.

No te pierdas el clásico en DAZN.

El partido en Miami

También se refirió a la polémica sobre la cancelación del partido en Miami: “Al final pues acatar las dos cosas. Acatábamos la decisión cuando se tenía que jugar en Mimai pensando que; por una parte, era bueno jugar en un sitio donde interesa colocar el mercado español pero también tenía el condicionante de jugar lejos y no creo que adulterara nada, pero no se va a jugar y lo acatamos. A veces las declaraciones de los jugadores, si le preguntas done prefiere jugar, te dirá que en Castellón antes que en Miami. Es una ovbiedad pero es curioso cuando alguien hable de adulterar la competición cuando los dos equipos llegarían igual de cansados a Miami ¿no?”

Sobre Lamine Yamal, una de las grandes factores del Barça, Masip aseguró: “Si algo ha demostrado Lamine es que le gustan los retos, los partidos difíciles y en los mejores escenarios es donde saca su magia pero delante tiene un equipazo y será difícil. No me preocupa, sé que es un jugador muy competitivo. No tengo dudas de que estará a tope dentro de una situación de que viene de superar unas molestias, tuvo que parar y no podrá tener el mejor ritmo”.

El dirigente también valoró el momento de Fermín López: “Fermín está haciendo goles, tiene mucha confianza, es un luchador y estamos muy contentos de que esté con nosotros”.

Por último, se refirió a los jugadores más peligrosos del Real Madrid: “Vinicius es un grandísimo jugador, con mucho desequilibrio y tendremos que poner mucho esfuerzo. Tanto él como Mbappé son muy determinantes y será una de las claves del partido”.