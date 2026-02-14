Masip: “Un portero del Barça debe aprender a borrar cualquier error”

Jordi Masip, 37 años, retirado tras su etapa en el Valladolid mantiene la confianza en Joan Garcia. El meta canterano barcelonista considera que el de Sallent es un portero “fuerte psicológicamente” y que transmite “seguridad y tranquilidad” a sus compañeros, más allá de algún accidente como el que ocurrió en el Metropolitano. Joan Garcia es un portero idea para liderar desde atrás a un equipo como el FC Barcelona.

¿A qué se dedica ahora Jordi Masip?

Estoy haciendo de entrenador de porteros las categorías inferiores del Mercantil en Sabadell. También soy ayudante del sub-13 A del Mercantil en División de Honor y me estoy sacando la titulación de la UEFA B (fútbol base, hasta tercera catalana) para seguir luego en el UEFA A y el UEFA PRO. Empecé de jugador en el Mercantil y ahora estoy volviendo a aprender en la casa.

¿Su objetivo, por tanto, es ser entrenador?

Sí, pero me gustaría ser entrenador específico de porteros. Es lo que me mueve siempre, lo que me ha marcado desde la base y lo que me gusta más. Estoy disfrutando aquí con los chicos, que están aprovechando la oportunidad, me preguntan muchas cosas y tienen muchas ganas de aprender de lo que han visto.

¿Qué entrenadores de porteros le marcaron?

En el Barça tuve de inicio a Ricard Segarra, luego a Carlos Busquets, que ha sido referencia para mí, desde la formación hasta el Barça B. Ha sido uno de los que más me ha marcado. Siempre he tenido mucha suerte en los tres años que estuve en el primer equipo. Con Santisteban estuve seis años en Valladolid y solo tengo palabras de agradecimiento. Me han aportado mucho.

Usted no pudo disfrutar de tener entrenador de porteros en su infancia…

En infantil, seguro que no tenía, la cosa cambió cuando fui al Barça de cadete y tenía dos o tres días por semana un entrenador específico.

Jordi Masip, junto a Ter Stegen y Cillessen en su etapa en el FC Barcelona / FCBARCELONA

¿Qué recuerdos tiene de su etapa en el FC Barcelona?

Desde que empecé cadete siendo un niño, es donde me he formado, me hice profesional y me ha marcado un estilo de juego, unos valores. Es donde me he hecho como jugador.

Usted conoce muy bien esa portería, ¿le ha sorprendido como se ha adaptado Joan Garcia nada más llegar?

Ha tenido adaptación muy rápida. Me he enfrentado con él en Valladolid, ellos consiguieron también el ascenso a Primera y se veía que Joan era un portero con proyección muy grande. Ya era valiente, con condiciones, muy rápido, buen juego de pies... Se desenvuelve bien y tiene margen de mejora para ser aún mejor portero.

Joan es muy potente, en el uno contra uno es rápido, intuye muy bien las jugadas y tiene las condiciones para ocupar este puesto

¿Pesa mucho la portería del Barça?

Tiene exigencia muy alta, la concentración debe ser altísima. Te llegan dos veces muy claras y debes actuar. Joan es muy potente, en el uno contra uno es rápido, intuye muy bien las jugadas y tiene las condiciones para ocupar este puesto. Psicológicamente se le ve como un tío centrado y con esta concentración transmite seguridad y tranquilidad a sus compañeros. Ellos saben que tiene un compañero que está atento a los balones a la espalda. Me sorprende la rapidez con que ha cogido estos conceptos del Barça, de lo que se pide en la portería del Barça. Lo veía con capacidad, pero creía que le costaría algún tiempo estar a este nivel. Parece que lleva mucho tiempo jugando el Barça

...Y el Spotify Camp Nou es muy grande

Las distancias son muy grandes, cierto, y debes estar muy concentrado durante el partido. Es difícil actuar bien.

¿Hoy en día la preparación de los porteros ha cambiado mucho?

El vídeo es una herramienta muy importante, puedes ver como estás colocado, como lo haces en los partidos porque a veces durante el juego en vivo no te das cuenta. Es muy importante y luego llevarlo a cabo en los entrenamientos. Es la manera de que los conceptos tácticos te salgan de forma natural y ponerlos en práctica en los partidos..

Juan Carlos Unzué siempre hablaba cuando estaba en el Barça muy bien especialmente de usted.

Es alguien que transmite muy bien las cosas. Lo tuve de segundo entrenador con Luis Enrique y es una persona excelente. Me ayudó mucho a mí y al equipo. Es alguien entrañable.

Jordi Masip siempre fue un portero que destacó bajo palos y también con su juego colectivo / FC BARCELONA

Usted coincidió con Ter Stegen, ¿cree que volveremos a ver el portero que fue después de esta nueva lesión?

Confío ciegamente en que trabajará duro para poder volver, sé como es, constante, trabajador. Lo que le ha pasado, hablando mal y claro, es realmente una putada. Ahora podía enlazar partidos seguidos jugando, coger confianza y es muy duro tener que parar, pero si tiene algo en que destaca es que psicológicamente es duro y fuerte.

¿Un portero como Ter Stegen no lo puedes tener como suplente?

Siempre ha querido jugar. Visto su objetivo de ir al Mundial con su selección, debía jugar y la solución era irse a otro sitio. Es una pena esta lesión.

En el Barça no te puedes ir de los partidos si fallas, mentalmente debes ser muy fuerte

¿Cuál es la principal virtud que debe tener un portero del Barça?

Mentalmente debes ser muy fuerte, la concentración nunca la puedes perder. Te llegan en pocas ocasiones y si hay cualquier fallo, que puede suceder en la portería, eres el último hombre. Debes luchar contra eso y estar muy concentrado. No te puedes ir de los partidos si fallas. Debes aprender a borrar el error.

¿Coincide con Víctor Valdés que decía que lo primero que debe hacer un portero es parar y luego ya viene lo siguiente?

Antiguamente, se recuerda más que un portero pare, pero el fútbol moderno ha evolucionado mucho. Debe parar, pero también jugar con los pies, iniciar las jugadas desde atrás. El portero debe adaptarse a los tiempos que corren.

¿Cree que el nivel con los pies de los porteros actuales es prácticamente como la de un jugador de campo de Primera?

Los porteros que tienen más calidad. Se nota en los desplazamientos, por ejemplo. No puedes o no debes hacer algunas cosas como conducciones, no haces regates. En general, se nota esta calidad.

Usted se inició como jugador de campo, ¿cierto?

Era medio centro, jugué en muchas posiciones de pequeño. Tenía un buen golpeo y menos de delanteros, jugué de todo: lateral, central, extremo...

¿Y por qué se hizo portero?

Me gustaba ponerme cuando fallaban los habituales. También en el patio del colegio. En el Mercantil me ofrecieron esta oportunidad y me salió bien.

A nadie le gusta ser suplente, pero no es lo mismo serlo en un equipo que en la selección

Volviendo a Joan Garcia, ¿cree que debería ir a la selección?

Está haciendo méritos. Su momento de forma es muy buen. Tiene calidad suficiente para ir. Es un portero joven con mucho margen de mejora. Tendrá posibilidades que ir seguro. Debemos respetar seleccionador, que tiene su idea, cuenta con porteros de alto nivel, tiene un buen grupo, todos son buenos compañeros y es complicado meter a gente nueva, aunque Joan es de los mejores porteros de Europa y de la Liga española.

A usted le tocó mucho tiempo ser suplente en el Barça, ¿es muy difícil de llevar mucho banquillo?

A nadie le gusta, pero creo que es diferente en la selección que en tu club. Todos quieren participar y no poderlo hacer asiduamente es un poco frustrante. Es difícil y debes seguir trabajando apretando al portero que esté jugando por si pasa por cualquier cosa poder jugar.

¿Por qué dice que en la selección es diferente?

Porque no siempre puedes convivir con los mejores jugadores de tu país. El día a día en tu club hace que sea más duro no jugar. En la selección es como un premio, es poder competir para ayudar al equipo nacional.