Masip: "Pongo las dos manos en el fuego por Laporta"

Enric Masip (Barcelona, 56 años) es uno de los más fieles compañeros de viaje de Joan Laporta. Miembro de la comisión deportiva del FC Barcelona y del gabinete de presidencia, ha dejado el club unas semanas para hacer campaña junto al presidente saliente.

¿Qué le parece la denuncia presentada por un socio ante la Audiencia Nacional a Joan Laporta y algunos de sus directivos?

La verdad es que no me sorprende. Ya viví la campaña del 2015 y la del 2021 con un juego sucio impropio. El presidente dijo que esperaba unas elecciones modélicas, que cada uno expusiese sus modelos y que al final el socio decidiese. Hay gente a la que quizá el viento no les va a su favor y se dedican a intoxicar. Hace días esta información pasaba de mano en mano y está basada en falsedades. Hay medios de comunicación que lo han tenido y no lo han publicado porque han visto que no se sustenta. Estamos en un país en el que se lanza porquería y ahí queda. La gente es suficientemente inteligente como para saber que curiosamente esto sale en una campaña electoral. Hace un año y medio, cuando en la Supercopa había dificultades para inscribir a Pau Víctor y Dani Olmo, esta misma gente ya hablaba de una moción de censura Deseaban que no se pudiese inscribir a estos jugadores, lo deseaba gente que supuestamente es del Barça.

¿Cree entonces que alguien ha hecho servir a un socio?

Ya ha pasado otras veces que hacen servir a un socio como conejillo de indias. Esto nos hace estar más firmes con nuestro lema que no es otro que ‘ Defensem el Barça’. Hay que defender al Barça de esta gente que dice que es del Barça pero hace cosas más propias de tu adversario porque no le interesa que tú estés gobernando el club. No se podían imaginar que en cinco años hayamos salvado al club de una situación heredada que era patética. Tenemos una gran imagen a nivel institucional, deportivo, con un equipo joven, que enamora. Esto no se ha hecho por casualidad. Y a nivel económico hemos revertido la situación construyendo un equipo campeón.

Está siempre muy cerca del presidente. ¿Cómo valora esta acusación?

Pongo las dos manos en el fuego por Laporta. Hablan de contratos, de palancas… Gracias a ellas hemos revertido la situación y hemos vuelto a ganar. Quien se podía esperar ganar la Liga 22-23. Lo pudimos hacer gracias a traer a Lewandowski, Raphinha, Koundé, Ferran… Estábamos en una situación de quiebra y la gente nos votó porque confiaba en nosotros para revertir la situación. Hemos pasado también por el ‘Caso Negreira’. Yo he hablado con gente de Madrid y reconocen que el Barça nunca se ha beneficiado de los árbitros. No entiendo la gente que dice que es del Barça y va contra el Barça.

¿Se esperaba una campaña sucia?

En la del 21 ya hubo cosas muy sucias que no vienen a cuento. Pensé que era algo de alguien que iba a la desesperada. Cuando te están dominando un partido, piensas que solo lo puedes ganar ensuciándolo. En aquella guerra, a veces sale ganador el sucio. Pues ahora, lo mismo. Sale ganador el sucio. El que sabe que una información que puede afectar a familias, a trabajadores, a directivos, a ejecutivos es capaz de llegar hasta aquí. La esperaba sucia pero no que se llegase a este nivel. Lo que pasa es que esta gente no descansa nunca. La misma persona es la que no quería que inscribiesen a Olmo y Pau Víctor para poner una moción de censura.

¿Cree que puede influir en la decisión del socio esta demanda?

Creo que no. Toda la gente que me he encontrado me dice que hacia adelante, que ya saben de que va esto y que tenemos su confianza. Tenemos un presidente a quien no domina nadie. Mandamos para la gente, defendemos al Barça. Esto crea envidia y lo que quieren es derrocar a la gente que se sale de la norma. Defendemos al Barça de toda esta gente que quiere controlar el club, que cree que esto es una empresa.

¿Por estas cosas ha decidido hacer campaña y no seguir en el club estas semanas?

Por supuesto. Podría haberme quedado en el club, pero estoy aquí para estar al lado del presidente y, como voy de cara, me gusta decir estas cosas. Estoy aquí para defender al club de esta gentuza que utiliza estos mecanismos para hacer daño.

Enric Masip con la solicitud de excedencia del club y la baja tramitada en la Seguridad Social / Gorka Urresola

También se quería poner una queja a la Junta Electoral porque decían que no había pedido excedencia.

Aquí tengo la fecha de mi baja, estaré un mes de baja. Tengo también la baja de la seguridad social. No es nuevo. Conozco a este personaje, lo tuve de socio y me fui de la compañía precisamente por su estilo de ensuciar las cosas. Es un mentiroso. Tiene aires de grandeza. Tampoco lo voy a hacer famoso porque es lo que quiere. Respondo a una mentira. Hace dos años dijo que BLM se tenía que vender y hace unos meses dijo que no, recogió firmas para ello de forma infructuosa. Hizo una cutrada, recogiendo firmas que no iban asociadas a ningún carnet… A un mentiroso no te lo puedes creer. Si se quiere presentar a la presidencia del Barça, allá quien le de la firma y lo vote. Solo espero que sean pocos. El personaje se define él solo.

La oposición dice que el club sigue arruinado.

Es una falacia. Si fuese así, el club no podría dar resultados positivos ordinarios los dos últimos años. Este resultado es el que marca tu economía. Heredamos un club con una deuda de 1.480 millones, con unos salarios de 680 millones que eran insostenibles. Eran el 90% de los ingresos. Todo se ha ido trabajando. Y lo hemos hecho reforzando la plantilla. Hemos tenido que hacer un trabajo. Dando la oportunidad a jugadores de La Masia que se han consolidado. Tenemos un equipo que puede ganar cualquier competición.

Formaba parte de la comisión deportiva. Se le ve orgulloso.

No solo la comisión deportiva. Toda la gente que es del Barça debe estar orgullosa de la gestión. Hemos construido el equipo mientras se reducía la deuda. Podríamos haber sacrificado el tema deportivo. Estar unos años sin ganar como han hecho otros equipos, la Juve, por ejemplo. Hemos ganado dos ligas y una en Montjuïc. Lo que hemos hecho es de traca. Miras la plantilla y estás orgulloso. Nos han ayudado muchos jugadores de fuera como Lewandowski, Raphinha… pero el gran orgullo es La Masia. Hizo un gran trabajo Mateu Alemany y después Deco y Bojan. Con Flick, que es quien nos ha marcado la excelencia. La gente vuelve a ser del Barça, prefiere ser Lamine que Mbappé. Esto es un mérito increíble. Se han tenido que tomar decisiones dolorosas y prescindir de jugadores históricos, pero esto es lo que marca la diferencia en el deporte profesional. Estoy muy orgulloso de la obra que se ha hecho, también en las secciones. Y teniendo los problemas de fair play.

Enric Masip y Joan Laporta en el Spotify Camp Nou / Marc Gómez / Redes Enric Masip

Además están construyendo un estadio nuevo.

Hemos puesto en marcha un nuevo estadio con la deuda que teníamos y sin que nadie haya puesto un duro. Quien arriesga es el fondo que cree en ti. Y lo hace porque sabe que le devolveremos el dinero, si no fuese así no te lo dejaría. Fondos de inversión creen en nosotros porque somos solventes. Estamos ya disfrutando de un estadio que en un año y medio será el mejor del mundo. Volveremos a las 105.000 personas. Lo hemos hecho a la vez que nos recuperamos económicamente y deportivamente. Qué más queremos.

La crítica viene de la elección de la constructora.

Yo no entiendo de construcción, pero sí puedo decir que Limak es una de las mejores empresas del mundo. Lo que puedo decir es que los socios te eligen para que decidas. Se tomó la decisión de que fuese Limak porque se pensó que era la mejor. La construcción va bien, con retrasos normales por contratiempos que siempre ocurren. No hay que olvidar la guerra de Ucrania. Han pasado cosas y las hemos sorteado. Hemos sufrido, pero si quieres un nuevo estadio debes sufrir.

Para acabar, ¿por qué pide el voto para Joan Laporta?

Porque tiene experiencia, porque ha salvado al club siempre. En su primera etapa y especialmente en esta segunda. Nos votaron para sacar al club de una situación caótica y ha cumplido, lo ha hecho. Votaron a alguien que tuviese un liderazgo fuerte, que fuese valiente, que estuviese al margen de temas políticos y sociales. Y lo ha hecho. Nos ha llevado a una situación extraordinaria. Que debe ir mejor. Para eso estamos aquí. En los próximos cinco años viviremos momentos muy bonitos. Toca disfrutar ganando mucho.