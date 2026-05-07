Masip: "Todo el mundo vio lo que pasó contra el Atlético"

El Barça afronta el clásico de este domingo con la posibilidad de cerrar LaLiga ante su máximo rival. Enric Masip, asesor presidencial y miembro de la comisión deportiva azulgrana, aseguró durante el Desafío Nacex —torneo benéfico de pádel celebrado este jueves— que el equipo llega al partido “con máxima concentración” y convencido de poder celebrar el campeonato en el Spotify Camp Nou.

“Poder ganar el mismo día de partido contra el máximo rival es un aliciente enorme”, afirmó Masip, que destacó la motivación de lograr algo histótico: ganar LaLiga ganando al máximo rival en casa. “Creo que no ha pasado nunca. Queremos ser campeones lo antes posible y evidentemente es una oportunidad de cerrar una Liga muy trabajada con nuestra gente. Es normal que la gente esté excitada”, añadió.

El asesor presidencial insistió en que dentro del vestuario no existe ningún tipo de relajación pese a la ventaja clasificatoria. “No hay nadie relajado en un partido así. El entrenador, los jugadores… en un Barça-Madrid puede ganar cualquiera”, señaló. También recordó la derrota de la primera vuelta como un elemento motivador: “A nadie se le olvida aquella derrota. Y a veces la manera cómo celebra el rival una victoria te da un punto más de ganas de ganar y orgullo”.

Masip quiso destacar además el rendimiento del equipo en el Estadi Olímpic durante la temporada y el papel de los jugadores jóvenes. “No hemos perdido ningún partido en casa y los jóvenes tienen que jugar con desparpajo, aprovechando la unión con la afición”, explicó.

Enric Masip en el Desafío Nacex habló de El Clásico y repasó la actualidad blaugrana / Jordi CARNÉ/SPORT

Balance de la temporada

Sobre la temporada del Barça, Masip aseguró que las expectativas “se han cumplido absolutamente” y defendió el valor de conquistar el campeonato doméstico. “Para mí, ganar LaLiga siempre es lo más difícil porque la regularidad es lo que te da el premio”, apuntó.

El asesor presidencial también hizo referencia al rendimiento del equipo en la Champions y lamentó algunas decisiones arbitrales. “Creo que en la Champions nos ha pasado un poco lo mismo que la temporada anterior. El año pasado, por un detalle, probablemente una falta, no jugamos la final”, afirmó.

Masip mostró su malestar por ciertos criterios arbitrales vinculados al VAR: “Todo el mundo vio lo que pasó ante el Atlético. A veces no entendemos el criterio de un lado y de otro. Y con el VAR parece que todas las imágenes se vuelcan contra ti”.

También se refirió irónicamente a las quejas sobre la pérdida de tiempo realizadas por el Atlético: “Es curioso porque cuando jugaba esa misma gente no lo veía así”. Pese a ello, aseguró que todo debe servir como aprendizaje para el futuro: “Eso nos tiene que ayudar a seguir mejorando para ganar la Champions”.

Confianza en la continuidad de Flick

Preguntado por la continuidad de Hansi Flick en el banquillo azulgrana, Masip se mostró optimista. “Está todo muy bien. Por lo que ha manifestado todo el mundo, lo normal es que todo llegue a buen puerto”, aseguró.

Sobre un posible interés en Julián Álvarez, Masip evitó profundizar y pidió respeto por la plantilla actual. “Primero, por respeto a la plantilla, tenemos que estar centrados en nuestros jugadores”, explicó. Aun así, reconoció la calidad del delantero argentino: “Julián le gusta a cualquiera que le guste el fútbol”.

El dirigente azulgrana señaló que, una vez termine la temporada, tanto Deco como Flick estudiarán posibles mejoras para la plantilla y las opciones económicas del club para acudir al mercado. También habló sobre el futuro de Robert Lewandowski. “Hay que esperar hasta el final de temporada. Es un jugador que vino en un momento delicado y ha dado un rendimiento espectacular”, destacó. “Entre todos habrá que ver qué se puede hacer en esa situación”, concluyó.