Masip: "No hemos hecho nada malo, somos inocentes"

El asesor a la presidencia del Barça defiende al club de las acusaciones por el caso Negreira "El presidente defenderá la honorabilidad del club hasta las últimas consecuencias", asegura Masip

Enric Masip ha dado la cara este martes por la mañana alrededor del caso Negreira. Lo ha hecho en el club de golf Barcelona, en Sant Esteve Sesrovires, donde se disputa el tradicional torneo de golf y pádel entre ex futbolistas del Barça y del Real Madrid con motivo del clásico del domingo. El asesor de la presidencia defendió "la honorabilidad" de la entidad y avisa de que "vamos a defendernos hasta las últimas consecuencias".

"El Barça no ha hecho nada malo y nunca se ha beneficiado de nadie para ganar nunca nada", aseguró Masip, que tiene claro que "no hemos hecho nunca nada malo ni para ganar ni un título ni un partido". En ese sentido, añadió "el Barça se va a defender con su presidente y la junta directiva por la honorabilidad del club en todo momento y hasta las ultimas consecuencias".

Además, el también miembro de la secretaría técnica comentó que "el Barça tiene más de 120 años de historia y ha ganado sus títulos con la calidad de sus jugadores, somos un club modélico en todo, no solo en fútbol. No he necesitado la ayuda de nadie. Somos inocentes y no tememos ninguna sanción".

Enric Masip siguió explicando que "ya están todos, como ha dicho el presidente”. Y también que "ahora va bien pegar al Barça porque va líder”. De Joan Laporta dijo que "el presidente está fuerte".

San Mamés y el Barça

Sobre la hostilidad con la que San Mamés recibió al Barça, no se cortó: "La sociedad vasca siempre ha sido un ejemplo para la sociedad española. Es una pena que el Barça tenga que aguantar eso por el circo mediático que se ha montado”.