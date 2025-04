Masip explota: "Nadie quiere que ganemos nada, ni Liga ni Federación, solo la gente"

Enric Masip visitó el programa Onze, de Esport3, y abordó algunas de las cuestiones más candentes que rodean a la actualidad del FC Barcelona. El asesor presidencial azulgrana lamentó, una vez más, las múltiples críticas al club y, en especial, sobre Laporta. También reclamó mayor unidad al barcelonismo.

Críticas oportunas

"Cada vez que damos un paso al frente sale una información que pasa factura a la imagen del Barça. Por suerte tenemos a un presidente que sale al paso y sabe decir ¡basta!. No podemos tolerar, y el presidente es el primero, estos ataques indiscriminados. Y no solo gente de fuera"

Caso Olmo

"El Barça ejecuta la legalidad en el caso Dani Olmo. Todo se ha hecho de forma correcta. Hay gente que cada día cambia las reglas y pone dificultades a lo que exige. No es normal"

Modelo de club

"No se cambiará el modelo de propiedad. Hemos creado un equipo competitivo. El equipo está enchufado, con un gran grupo y dirigido por un gran entrenador como Flick. Hay un gran trabajo de grupo y club"

Críticas Barça y Laporta

"Nadie quiere que ganemos nada. Ni Liga, ni Federación ni nadie. Solo quiere que ganemos la gente. Ilusionamos y despertamos pasión. No somos Florentino o el Real Madrid. Somos sentimiento y colores. No nos tragan, no nos soportan. Nos faltan el respeto. ¿Alguien se cree que hemos ganado con ayuda arbitral? ¿Estamos de broma?. Solo saben gritar ¡Negreira, Negreira! Y generar este caldo de cultivo.

"No puede ser que se diga que el Barça hace trampas y Laporta es un tramposo. Eso se dice, y quien lo dice es un sinvergüenza"

LaLiga

"Es indecente que desde LaLiga se diga que jugadores como Dani Olmo o Pau no puedan jugar y no puedan trabajar. Que se dediquen a organizar la Liga que bastante difícil debe ser".

Trato discriminatorio

"Cuando fue Messi a declarar por un tema fiscal salió en todos los sitios. Hace poco fue un miembro destacado del Madrid y no salió nada"

Arbitrajes

"Quiero pensar en la honorabilidad del arbitraje. Estoy de acuerdo con la consigna de Flick de no cuestionar a los árbitros. Otros están todo el día protestando y presionando a los árbitros. Hemos demostrado ser mejores que ellos, sin tantas tonterías. Tenemos que seguir adelante y no pensar que los árbitros nos perjudicarán".

Triplete

"Soy optimista por lo que transmite equipo. Vemos cómo crece la ilusión y que tenemos opción al triplete, pero la opción de ganar es lo que debe ilusionarnos. El equipo ha llegado luchando por todo. Toda la plantilla está enchufada y eso es muy importante.

Final Copa

"Me gusta que el Madrid sea el rival de la final. Soy ganador y está claro que la dimensión de la victoria es mucho mayor".

Flick

"Laporta siempre lo quiso. Además hay otros factores claves que hablaban bien de él como cuestiones físicas, tácticas.... Su humildad y gestión son muy importantes. Encaja muy bien en la filosofía del Barça. Está encantado".

Retraso regreso Camp Nou

"El presidente siempre habló de imponderables. El Madrid tuvo tres turnos de construcción, nosotros solo dos, por ejemplo. La obra que se está haciendo es una bestialidad. Espero empezar temporada 25-26 en el Camp Nou. Queda poco y el esfuerzo ha valido la pena. En breve estaremos todos en el campo".

Homenaje Messi

"No tengo dudas sobre el homenaje Messi. Si Leo quiere tendrá el homenaje que se merece"

"El presidente Laporta hizo lo mejor para el club. Le supo muy mal tomar esa decisión, tenía una gran relación y no fue agradable".

Elecciones

"A la gente no se la puede engañar. La gente no tiene un pelo de tonta. Del 21 al 26 el proyecto ha cambiado todo lo que nos encontramos. Veremos si él quiere continuar. Por lo que se desprende de la gente, está claro que quiere que continúe Laporta. Nadie mejor que Laporta para llevar al club", sentenció