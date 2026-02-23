Masip: "Los de la denuncia son los que deseaban que no se inscribiese a Olmo para poner una moción de censura"

Enric Masip es una de las personas más fieles a Joan Laporta. Miembro de la comisión deportiva del FC Barcelona y también del gabinete de presidencia en este último mandato, ha dejado el club unas semanas para hacer campaña junto al presidente saliente.

Masip ha concedido a SPORT una entrevista que se publicará este martes. Les ofrecemos hoy un avance en el que contesta un artículo en el que se aseguraba que Marc Ciria, líder la precandidatura Moviment 42, estudiaba denunciar al exjugador de balonmano ante la Junta Electoral, pues aseguraba que estaba haciendo campaña sin haber dejado el club.

"Aquí tengo la fecha de mi baja, estaré un mes de baja. Tengo también la baja de la seguridad social. No es nuevo. Conozco a este personaje, lo tuve de socio y me fui de la compañía precisamente por su estilo de ensuciar las cosas. Es un mentiroso. Tiene aires de grandeza. Tampoco lo voy a hacer famoso porque es lo que quiere. Respondo a una mentira. Hace dos años dijo que BLM se tenía que vender y hace unos meses dijo que no, recogió firmas para ello. Hizo una cutrada, recogiendo firmas que no iban asociadas a ningún carnet… A un mentiroso no te lo puedes creer. Si se quiere presentar a la presidencia del Barça, allá quien le de la firma y lo vote. Solo espero que sean pocos. El personaje se define él solo", ha dicho Masip con contundencia.

Baja de Enric Masip de la Seguridad Social / Gorka Urresola

El miembro de la candidatura 'Defensem el Barça' también se ha mostrado contundente con la denuncia presentada por un socio ante la Audiencia Nacional contra Joan Laporta, algunos de sus directivos y ejecutivos del club.

Carta de Masip al club pidiendo su baja temporal del club / Gorka Urresola

"La verdad es que no me sorprende. Ya viví la campaña del 2015 y la del 2021 con un juego sucio impropio. El presidente dijo que esperaba unas elecciones modélicas, que cada uno expusiese sus modelos y que al final el socio decidiese. Hay gente a la que quizá el viento no les va a su favor y se dedican a intoxicar. Hace días esta información pasaba de mano en mano y está basada en falsedades. Hay medios de comunicación que lo han tenido y no lo han publicado porque han visto que no se sustenta. Estamos en un país en el que se lanza porquería y ahí queda. La gente es suficientemente inteligente como para saber que curiosamente esto sale en una campaña electoral. Hace un año y medio, cuando en la Supercopa había dificultades para inscribir a Pau Víctor y Dani Olmo, esta misma gente ya hablaba de una moción de censura. Deseaban que no se pudiese inscribir a estos jugadores, lo deseaba gente que supuestamente es del Barça", ha explicado a SPORT.