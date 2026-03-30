Masip: "Creo que Flick renovará"

El asesor de la presidencia y miembro de la comisión deportiva del FC Barcelona, Enric Masip, fue uno de los protagonistas del programa especial por los 100 episodios de La Posesión, celebrado en el Hotel Hyatt de Barcelona. Entrevistado por David Bernabeu, Masip repasó su papel junto a Joan Laporta, su relación con Xavi Hernández, la situación del primer equipo y la actualidad del fútbol femenino azulgrana.

Masip comenzó felicitando al equipo del programa por el hito alcanzado. “No me extraña el éxito. Felicito a toda la gente que hace La Posesión”, señaló, antes de entrar en materia sobre su figura dentro del club. Cuestionado por quienes le consideran un “palmero” del presidente, fue claro: “No puedo evitarlo, pero molesta porque no es verdad”. El exjugador de balonmano defendió su independencia de criterio y aseguró que su función pasa por expresar siempre lo que piensa. “En muchas cosas chocamos. He discutido con Laporta, sí. ¿Chillando? No. En algunas me hace caso y en otras luego me dice: ‘tenías razón’”.

Enric Masip participó en la edición número 100 de La Posesión de SPORT / VALENTÍ ENRICH

Masip también quiso subrayar que, aunque no se considera un experto en fútbol, sí se siente capacitado desde su experiencia en el deporte de élite. “Quién debe valorar mi trabajo es el presidente”, afirmó, reivindicando la importancia de mezclar visiones dentro de la estructura deportiva y utilizar el contacto con distintos perfiles como un “termómetro” para tomar decisiones.

La lesión de Raphinha

En el plano deportivo, mostró preocupación por la situación de Raphinha, al que definió como un jugador “determinante” por su liderazgo, lucha y capacidad para aportar dentro del sistema. Sobre su participación con Brasil, recordó que acudir a la selección es una obligación y apuntó al calendario como el principal responsable de las exigencias físicas. “Lo que pasa en la cabeza de un jugador solo lo sabe él”, añadió.

Enric Masip habló sobre la lesión de Raphinha / VALENTÍ ENRICH

Respecto al futuro del banquillo azulgrana, Masip transmitió tranquilidad sobre Hansi Flick. “La idea es esta. Está a gusto con su equipo, ese es mi feeling, creo que seguirá”, explicó, dejando entrever que la continuidad del técnico alemán es el escenario más probable, aunque matizó que todo dependerá de cómo termine la temporada.

Su relación con Xavi Hernández

Finalmente, se refirió a su relación con Xavi Hernández, defendiendo su forma de actuar con transparencia. “Cuando me he sentado con él, se lo he dicho a la cara. Tengo mi opinión y no puedes castigar a alguien porque no sea la correcta. Es mi trabajo”, sostuvo, asegurando que siempre ha mantenido las puertas abiertas al diálogo.

Por último, valoró el gran resultado del Barça femenino en la ida europea y se mostró optimista de cara a la clasificación: “La ventaja es grande”, concluyó, confiado en ver al equipo en las semifinales de la Champions League femenina.