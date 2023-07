Masip: “Controlo mucho a Laporta, le aparto de los dulces”

"Cuando estoy cerca le digo ‘no bebas Coca-Cola’, le aparto los dulces… Soy duro como sería con mi padre", ha declarado el asesor a la presidencia del Barça en 'TV3' "la tensión desde que entró al club es tremenda. Las palancas, un equipo que estaba a años luz de ganar la Liga… todas estas cuestiones generan ansiedad", ha añadido

Enric Masip ha catalogado como “salvaje” la situación económica que la junta directiva de Joan Laporta heredó y ha asegurado que la “tensión” del máximo dirigente azulgrana desde que regresó al palco del Camp Nou es “tremenda”. “La herencia económica es tan salvaje… Tienes que gestionar el día a día y ganar títulos. Si no fichas, no ganas. Si no ganas, no generas ingresos… La presión es tremenda”, ha declarado el asesor a la presidencia del FC Barcelona en ‘TV3’.

“Mucha gente dice ‘mira qué gordo está Laporta’, pero la tensión desde que entró al club es tremenda. Las palancas, un equipo que estaba a años luz de ganar la Liga… todas estas cuestiones generan ansiedad”, ha añadido Masip, que ha explicado que controla “mucho” a ‘Jan’. “Cuando estoy cerca le digo ‘no bebas Coca-Cola’, le aparto los dulces… Soy duro como sería con mi padre porque tenemos una gran relación personal e intento cuidarle. Le digo de caminar y hacemos deporte juntos”, ha añadido.

El exjugador de balonmano también ha repasado la actualidad del mercado de fichajes y ha insistido en el hecho de que “si no hay salidas no podrá haber entradas”. “Estamos en vías de inscribir a los jugadores que hemos anunciado”, ha agregado. Por último, Masip también ha pedido “un sacrificio” a la afición antes de una temporada en la que "tocará" jugar en Montjuïc. “Necesitamos un estadio acorde al Barça y este año sufriremos”, ha sentenciado.