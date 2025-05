Masip: "El árbitro se fue de forma muy brusca a nuestro banquillo y empezó a amenazar en el minuto 3"

Enric Masip, uno de los hombres de máxima confianza y asesor de Joan Laporta, criticó duramente la actuación de Szymon Marciniak en la vuelta de las semifinales de la Champions League entre el Inter de Milán y el FC Barcelona. La mano derecha del presidente blaugrana opinó que “hubo una diferencia muy clara de trato a los dos clubes” por parte de un colegiado designado por la UEFA, desde su punto de vista, incomprensiblemente.

“Cada uno tiene la opinión de lo que vio. En el minuto 3 ya hubo una entrada muy fuerte sobre Dani [Olmo] o Lamine y el árbitro se fue de forma muy brusca al banquillo, le dijo a Flick que se apartara y creo que amenazó a Araujo. Viendo lo que había sucedido en Milán con este árbitro, quién había en el VAR… Igual a veces las casualidades no pasan porque sí”, empezó Masip en declaraciones previas al ‘Desafío NACEX’, el torneo benéfico de pádel y golf cuya recaudación irá destinada a la Fundación Luzón, organización independiente y sin ánimo de lucro que trabaja para impulsar la investigación de la ELA, mejorar la calidad de vida de los enfermos y visibilizar esta enfermedad.

“Todo el partido fue duro por parte del Inter. Sé que lo fácil es tirar hacia los árbitros, pero cuando hablamos de criterio debe ser el mismo para todos. Si hay situaciones complicadas en las áreas, las tienes que analizar de la misma forma. Quizás no hubo intencionalidad, pero hubo una diferencia muy clara de trato a los dos clubes”, consideró.

Para Masip, Marciniak se dejó llevar por la presión del público del Giuseppe Meazza: “He sido deportista y sé que hay árbitros que depende del ambiente son más caseros. La presión del público se nota. A los buenos árbitros esto no les afecta, pero a él le escogieron. Cada uno es como es”.

La temporada "ya es un éxito"

“Generalmente, lo hablamos justo antes de la Copa del Rey con todo el lío que hubo, no nos gusta hablar de los árbitros. El entrenador da órdenes a los jugadores de intentar no protestar. Aunque evidentemente no puedes evitar según qué cosas. Hay otros clubes a los que la protesta continuada les surge más efecto. No es el caso del Barça”, sentenció sobre la polémica arbitral.

A pesar del mal sabor de boca tras la eliminación de la Champions, la leyenda del Barça de balonmano dejó claro que la temporada del Barça será "un éxito" acabe como acabe. “El equipo ha dado la cara, ha divertido y es el equipo que mejor fútbol ha hecho. Tenemos un proyecto para muchos años de futuro. La palabra que más se escucha es orgullo”, sentenció.