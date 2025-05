De "La Masia no se toca" a "La Masia es innegociable"

Rafa Yuste durmió poco la noche del jueves al viernes porque, como tocaba, se la pasó de fiesta con Laporta y la plantilla para celebrar un título de Liga ganado de forma tan extraordinaria como merecida. Es la segunda Liga del mandato tras la que ganó Xavi Hernández hace dos años. La sensación es que con la primera se empezó a ver la luz al final del túnel y con esta se ha salido de él.

El dirigente, que visitó el programa 'Què t'hi jugues' de la Cadena Ser y se lo pasó en grande, no quiso entrar a hacer comparaciones entre ambos campeonatos porque, de hecho, todos ellos pertenecen al Barça, pero sí comentó que "lo que ha hecho este año Hansi y su staff es darles este punto de seguridad a los jugadores". Se lo pasó tan bien que no dudó en agarrar el micrófono y, junto al Tío Faja y Cristóbal Chassaigne, cantó el Cant del Barça con los barcleonistas que acudieron al histórico estudio Toresky de Radio Barcelona.

Se le vio feliz y, por supuesto, tuvo clara la respuesta cuando le preguntaron por quién fue el rey de la fiesta: "El MVP fue el presidente". No había para menos. Y es que, como asegura Yuste, "no esperaba este resultado tan brutal que hemos visto con estos chicos tan jóvenes, coincidiréis todos que era muy difícil, pero estos chicos han explotado y esa es una diferencia importantísima".

La Masia no se toca

Por eso el barcelonismo amaneció con una sonrisa de oreja a oreja. El vicepresidente, en ese sentido, tiene claro que una de las claves es la cantera, algo que de cara al futuro se comprometió a mantener más allá de la recuperación económica obligada que necesita la entidad: "Uno de nuestros pilares del mandato era La Masia. Eso es innegociable, es el 'pal de paller' de este club. Tenemos que seguir apostando por La Masia".

El abrazo de Laporta y Flick tras una gran temporada / X

Eso sí, recordó que también es necesario "tener entrenadores que crean en los jugadores y los pongan a jugar". Como Xavi y Flick, del que dijo, cuando le tiraron si merecía la Creu de Sant Jordi, que "merece dos", arrancando las risas y los aplausos del respetable. Yuste acabó diciendo que "hay que mantener lo que hay porque tenemos una gran base".