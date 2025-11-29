La Masia sopla las velas en el aniversario del Barça

Como en casa, en ningún sitio. El Barça se lame las heridas del batacazo en Londres arropado por su afición en el Spotify Camp Nou. Segundo partido del equipo blaugrana en el regreso a su templo y segunda victoria. Esta vez, con más intriga y sufrimiento que frente al Athletic Club hace una semana. Pablo Ibáñez abrió la lata a los 43 segundos, pero los tantos de Lamine Yamal y el doblete de Dani Olmo certificaron el triunfo de los catalanes. Una victoria que les permite dormir como líderes y mete presión al Real Madrid, que juega el domingo en Montilivi.

Qué mejor homenaje para el 126º aniversario del FC Barcelona que la alineación que brindó Hansi Flick a los 44.834 culers que ondearon las banderas desde sus asientos para formar un precioso mosaico: siete canteranos y nueve catalanes. Toda la defensa y el centro del campo podría vestir la senyera. Gerard Martín regresó al eje zurdo de la defensa y primera titularidad de Marc Bernal. Una alineación de ensueño completada por Raphinha y Lewandowski. Y es que a veces se nos olvida de lo que debería ser el primer equipo de fútbol del Barça: confiar en La Masia y completarla con el talento extranjero.

Eso sí, el partido comenzó de la peor manera posible. No se había cumplido el primer minuto del partido cuando el Alavés ya había inaugurado el marcador del Spotify Camp Nou. Error en el despeje de Marc Casadó en la salida de un córner y Pablo Ibáñez remató al fondo de las mallas de Joan Garcia un segundo balón. Tocaba remar a contracorriente.

Y Lamine Yamal recuperó la luz que se le fundió en Londres. Fue un auténtico dolor de muelas para la defensa visitante. Suyo fue el tanto que igualó el marcador, aprovechando un centro raso de Balde al que no llegó Olmo. Se señaló el escudo y levantó el ánimo de una afición que, por demasiados momentos estuvo ausente.

La vida es sueño

El partido entró en una fase de letargo con largas posesiones, pero sin peligro. Ahora bien, los de Hansi Flick tuvieron suerte de que Joan Garcia estaba despierto. Paradón antológico del de Sallent, ya desde el suelo, atajando el remate de Oto desde el segundo palo. Reacción felina de aquellas que dan puntos e, incluso, títulos.

El partido pasó del 1-2 al 2-1. Pase vertical de Gerard Martín hacia Raphinha y remate de Olmo entrando desde atrás para desequilibrar, esta vez sí, el marcador. Al filo del descanso, el '10' del Barça se disfrazó de Maradona, pero se quedó con la miel en los labios. Encaró a Sivera, pisadita con la izquierda, remate con la derecha y el balón al palo. Por poco.

El regreso de Pedri y poco más

Con la reanudación, Flick dio minutos a Koundé y Rashford, que entraron por el golpeado Eric Garcia y el creciente Marc Bernal. Minutos después llegó la ovación de la tarde cuando Pedri volvió a vestirse de corto un mes después y, además, con el brazalete de capitán. El Estadi se puso en pie para aplaudir la media hora de magia que podrían disfrutar del canario.

Lo cierto es poco más se puede destacar de la segunda mitad del partido. Posesiones eternas del Barça sin crear peligro en la portería rival, salvando un cabezazo de Lewandowski, un disparo envenenado de Lamine y una triple ocasión posterior del propio Yamal. El Alavés no salió de su cueva, pero metió el miedo en el cuerpo de los culers en el tramo final. Joan Garcia volvió a salvar a los suyos y en una combinación en campo rival, combinación de Olmo y Lamine para que el egarense sellara el triunfo. Victoria sufrida y merecida.