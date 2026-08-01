La Masia responde a Flick: el técnico se rinde a la cantera del Barça

No está siendo una pretemporada cualquiera para el Barça. El verano de Mundial ha alterado por completo la planificación de Hansi Flick, que todavía no ha podido trabajar con el bloque de futbolistas que deberá sostener al equipo durante la temporada. La presencia de hasta 15 blaugranas con sus respectivas selecciones —contando a João Cancelo— ha obligado al técnico alemán a reinventar el inicio del curso. Y, una vez más, la respuesta ha llegado desde La Masia.

La conquista del Mundial por parte de España en Nueva York, con ocho futbolistas del Barça formando la columna vertebral del campeón del mundo, complicó más las cosas a nivel de tempos de regreso a la dinámica de equipo. Un éxito para el club, pero un contratiempo para Flick, que ha tenido que afrontar buena parte de la preparación sin el núcleo duro de su plantilla.

Ante esa situación, el alemán volvió la mirada hacia la cantera. Convocó a 16 futbolistas canteranos —además de Hamza, incorporado el pasado curso para reforzar al Juvenil A— en una decisión nacida de la necesidad, pero que también evidencia la absoluta confianza del entrenador en el modelo que históricamente ha definido al Barça.

Ante el Birmingham City el técnico demostró que su decisión no es de cara a la galería. Ebrima, Kluivert y Hamza se estrenaron en el primer equipo como titulares, junto a Espart y Jofre que ya habían tenido su oportunidad con Flick la temporada pasada. Aaron Yako, Brian Fariñas, Pesquer, Orian, Diarra, Gistau y Álex González también debutaron en la segunda mitad, en la que también tuvieron minutos otros dos canteranos que ya se estrenaron el curso pasado: Cortés y Guille.

Flick utilizó en St. Andrew's un total de 22 jugadores, de los cuales 13 canteranos, más Hamza, tuvieron minutos, sin contar a los futbolistas que ya poseen ficha del primer equipo (cuatro, contando a Gerard Martín). Una presencia masiva de jóvenes que volvió a demostrar la profundidad del fútbol formativo blaugrana.

Flick, más que satisfecho

Más allá del resultado, el técnico alemán terminó especialmente satisfecho con la actitud y la personalidad de los más jóvenes. En declaraciones a los medios oficiales del club, Flick no ocultó su admiración por el trabajo realizado.

"Muchas cosas positivas", resumió de entrada el entrenador, antes de destacar que el Birmingham les exigió con una presión muy intensa. Sin embargo, valoró que el equipo mantuviera la confianza para salir jugando y aplicar los conceptos trabajados durante la semana. "Los chicos demostraron lo buenos que son", vino a señalar.

Pero el elogio más significativo llegó al hablar directamente de la cantera. Flick reconoció que disfruta especialmente trabajando con estos futbolistas porque "tienen muchísimo potencial" y lanzó un mensaje que vuelve a situar a La Masia en el centro del proyecto: "La Masia ha hecho un trabajo fantástico".

El alemán insistió en que todos los jóvenes, diez de muestran el hambre necesario para vestir la camiseta del Barça y defendió que el club debe seguir ofreciéndoles oportunidades para crecer. "Tenemos que darles el mejor apoyo posible y ayudarles a ser mejores", explicó.

Todavía quedan tres semanas para el estreno oficial de la temporada y Flick espera recuperar progresivamente a sus internacionales. Mientras tanto, la cantera ha vuelto a responder cuando más la necesitaba el primer equipo. Una historia que, en el Barça, nunca deja de repetirse.