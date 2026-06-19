La Masia recupera a una de sus joyas: Aran Aparicio vuelve al Barça

Si se espera un mercado movido en el primer equipo, en los despachos de La Masia también se trabaja intensamente para captar a los futbolistas del futuro. En ese contxto, según ha podido saber SPORT, el Barça ha cerrado el fichaje de Aran Aparicio, talentoso futbolista procedente del Athletic Club que volverá a vestir de blaugrana tras haber pasado tres años y medio en la cantera azulgrana durante su etapa de fútbol formativo.

Aparicio, natural de Santander, llegó a Barcelona con apenas ocho años después de que su familia se trasladara a la ciudad por motivos laborales. Fue entonces cuando ingresó en el fútbol 7 del Barça, donde rápidamente llamó la atención por unas cualidades técnicas fuera de lo común. Pese a contar con una estatura reducida y ser habitualmente el jugador más pequeño de su equipo, destacaba por su enorme talento, una exquisita pierna izquierda y una capacidad diferencial para generar juego.

Su primera etapa en La Masia se prolongó hasta la categoría sub-12. Sin embargo, durante aquella temporada, coincidiendo con el mercado de invierno, decidió regresar junto a su familia al norte de España. Tras abandonar Barcelona, recaló en un modesto club de su entorno, donde volvió a sobresalir de manera inmediata.

Su progresión no pasó desapercibida para el Athletic Club, que incorporó al joven futbolista a su cantera. Desde entonces, Aparicio se ha consolidado como uno de los jugadores más destacados de su generación en Lezama, brillando en numerosos torneos gracias a un fútbol tan vistoso como efectivo.

Unas cualidades muy llamativas

Se trata de un jugador eminentemente técnico, creativo y con una imaginación extraordinaria. No es casualidad que Leo Messi sea uno de sus grandes referentes. Salvando todas las distancias, su estilo recuerda por momentos al del argentino en sus años de formación: un futbolista desequilibrante, con gran capacidad para superar rivales en el uno contra uno, excelente visión de juego y una notable influencia en los metros finales.

Evidentemente, su perfil encuentra más dificultades en acciones donde el componente físico adquiere una mayor relevancia. Sin embargo, sus virtudes técnicas compensan con creces esas limitaciones. Aparicio destaca por su golpeo de balón y su capacidad para inventar soluciones donde otros no las ven.

Durante su primera etapa en el Barça de fútbol 7 actuó principalmente como mediocampista o lateral. Ahora, en el fútbol 11, parece encontrar un encaje más natural en posiciones ofensivas. Puede desempeñarse como extremo a pierna cambiada, aunque también cuenta con condiciones para actuar como interior gracias a su talento asociativo y creatividad.

Además de su calidad futbolística, el cántabro siempre se ha declarado seguidor del FC Barcelona, por lo que afronta este regreso con una motivación especial. Su vuelta supone una incorporación de enorme interés para el fútbol base azulgrana, que recupera a un jugador considerado durante mucho tiempo prácticamente inaccesible.

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La fortaleza de la cantera del Athletic hacía pensar que su continuidad en Bilbao estaba asegurada, pero el Barça ha aprovechado la oportunidad para recuperar a uno de los talentos más prometedores de su generación. Un futbolista con mucho margen de crecimiento, enorme calidad y potencial para convertirse en una de las grandes alegrías de la cantera azulgrana en los próximos años.