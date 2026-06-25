La Masia se muda a Madrid

La historia y los éxitos del FC Barcelona no se entienden sin La Masia. Sin embargo, el mercado actual está dibujando una paradoja cada vez más evidente: la cantera azulgrana se ha convertido en una fuente de talento para sus principales adversarios.

Con la temporada 2026/27 en el horizonte, dos nombres con sello Barça centran la atención. Marc Cucurella y Alejandro Grimaldo, formados en la Ciutat Esportiva Joan Gamper, están llamados a reforzar los proyectos del Real Madrid y el Atlético de Madrid.

Grimaldo y Cucurella, ex jugadores del Barça / SPORT

Cucurella, la primera gran apuesta de Mourinho

El fichaje de Marc Cucurella por el Real Madrid ya es una realidad. El club blanco ha oficializado la incorporación del lateral catalán, procedente del Chelsea, con un contrato hasta junio de 2032. Consolidado en la élite de la Premier League y campeón del mundo con el conjunto londinense, el defensa de 27 años aterriza en el Santiago Bernabéu como una de las peticiones de José Mourinho para su nuevo proyecto.

Marc Cucurella, contra Rodrygo, en un Chelsea - Real Madrid correspondiente a los cuartos de final de la Champions de 2023. / TOLGA AKMEN / EFE

Cucurella llegó a La Masia en 2012 tras formarse en el RCD Espanyol y fue escalando categorías hasta convertirse en una pieza importante del Barça B, donde debutó en 2016. La falta de continuidad en el primer equipo le empujó a buscar oportunidades lejos del Camp Nou. Eibar, Getafe, Brighton y Chelsea fueron las etapas de una trayectoria ascendente que ahora le lleva, irónicamente, a vestir la camiseta del eterno rival.

Grimaldo, cada vez más cerca del Atlético

Mientras el Real Madrid ya ha cerrado su incorporación, el Atlético de Madrid avanza con paso firme para hacerse con Alejandro Grimaldo. El lateral valenciano, figura clave en el Bayer Leverkusen y actualmente concentrado en el Mundial 2026, es el gran objetivo rojiblanco para reforzar el costado izquierdo.

Eso sí, su llegada todavía no es oficial. El propio jugador reconoció recientemente en el canal de Twitch de Ibai Llanos que existen conversaciones: "Está claro que hay conversaciones, hemos hablado, pero no hay nada oficial. Veremos en los próximos días lo que pasa". Aun así, las negociaciones entre el Atlético y el Leverkusen avanzan en buena dirección y el acuerdo podría cerrarse por una cifra situada entre los 10 y los 20 millones de euros, con contrato hasta 2029.

Grimaldo en un partido de esta temporada / CHRISTOPHER NEUNDORF / EFE

La historia de Grimaldo guarda muchos paralelismos con la de Cucurella. Llegó a La Masia en 2008 procedente del Valencia y fue reconvertido al lateral izquierdo hasta convertirse en una de las grandes promesas de la cantera azulgrana. Tras destacar en el filial sin encontrar el salto definitivo al primer equipo, puso rumbo al Benfica en 2016 antes de explotar definitivamente en Alemania.

El lateral izquierdo de España tiene acento blaugrana

La coincidencia resulta aún más llamativa en la selección española. Cucurella y Grimaldo, formados bajo la misma filosofía futbolística, compiten y comparten protagonismo en el lateral izquierdo de 'La Roja'. Ambos representan el perfil de jugador que históricamente ha definido a La Masia.

La cantera del Barça continúa demostrando que es la mejor exportadora de talento del fútbol mundial. Sin embargo, el club azulgrana contempla cómo algunos de sus mejores productos terminan reforzando a los equipos llamados a disputarle los títulos. Una realidad que confirma la grandeza de La Masia, pero que también deja una incómoda sensación en el Spotify Camp Nou.