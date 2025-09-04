La Masia, una mina de 256 millones: la otra cara de la mejor cantera del mundo

La Masia se ha consolidado como uno de los mayores tesoros del FC Barcelona, tanto en lo deportivo como en lo económico. De sus categorías inferiores han surgido algunos de los futbolistas más determinantes de la historia del club, que además llegaron al primer equipo sin coste de traspaso. Jugadores como Leo Messi, Xavi, Iniesta, Puyol, Valdés, Pedro o Guardiola son el mejor ejemplo del valor de esta cantera. Sin embargo, no todos los jóvenes talentos tienen cabida en Can Barça, y es entonces cuando la entidad debe transformar esa formación en oportunidades que generen ingresos adicionales, garantizando así el retorno de la inversión realizada en su desarrollo.

Pese a que la fórmula del Barça es priorizar las oportunidades, el club necesita realizar ventas. Hoy en día, es bastante común añadir cláusulas a las ventas, como el 50% por futuro traspaso (una vez vendido), las cesiones con compra obligatoria o recompra y las cláusulas por objetivos y títulos logrados.

Pellizco a pellizco, el conjunto azulgrana ha logrado desembolsar un total de 256,45 millones de euros (en valor aproximado) en ventas de canteranos en las dos últimas décadas (del 2006 al 2025). Unas cifras que consolidan al club como una auténtica máquina de hacer de dinero con producto de la casa... O mejor dicho, con joyas. ¿Pero cuáles han sido estas ventas?

Las ventas más cotizadas de La Masia

La Masia no solo es sinónimo de talento y formación, también se ha convertido en una verdadera fuente de ingresos. A lo largo de los años, varios de los canteranos del club han generado movimientos muy importantes en el mercado, demostrando que la escuela blaugrana es un activo estratégico y altamente rentable. La temporada 2015-2016 fue especialmente prolífica, destacando la venta de Pedro Rodríguez al Chelsea. La operación se cerró en una cifra de 30 millones de euros, de los cuales tres millones eran variables en función del rendimiento del jugador (que no se terminaron de ingresar). Sin embargo, otras transferencias históricas han dejado una huella aún más profunda: Cesc Fàbregas al Chelsea por 33 millones o Thiago Alcántara al Bayern Múnich por 25 millones.

Además de estas operaciones, La Masia ha visto salir a futbolistas con gran proyección, como Bojan Krkić hacia la Roma (12M), Gerard Deulofeu al Watford (6M) o Carles Pérez (12M), quienes, pese a dejar el club, reflejaron la capacidad de la cantera para generar ingresos significativos. Incluso en la última década, la Masia ha seguido demostrando su rentabilidad. Movimientos como Jan Virgili al Mallorca (3,5M), Chadi Riad al Crystal Palace (8M) o la última de Pau Víctor al Braga (8M) reflejan que el club continúa monetizando de manera inteligente el talento que forma en casa, consolidando la cantera no solo como un semillero de estrellas, sino también como un motor económico esencial para el club.

Pedro Rodríguez ¿retirada a la vista? / Agencias

Los ingresos tras la llegada de Laporta

En los últimos cinco años, el Barça ha lucido al mundo sus jugadores formados en La Masia. Lamine Yamal, Pau Cubarsi, Marc Casadó, Alejandro Balde, Gavi y Fermín son ejemplos del poder de la casa. Desde la llegada al mandato de Joan Laporta en 2021, el presidente ha optado por conservar a los jóvenes, aunque ha realizado operaciones que han ayudado con el 'fair play' financiero.

Entre las salidas más destacadas se encuentran Ilaix Moriba al RB Leipzig por 16 millones de euros, Nico González al Porto por 8,5 millones y, esta temporada, el traspaso de Pau Víctor al Sporting Braga por 8 millones netos. Estas transacciones reflejan cómo el club ha sabido equilibrar el desarrollo deportivo con la sostenibilidad económica, transformando a sus jóvenes talentos en activos valiosos sin comprometer su potencial.

A esto se suman otras ventas relevantes y no tan visibles, como Mika Mármol a Las Palmas (1,9 millones) o Unai Hernández al 'Al-Ittihad' por 4,5 millones de euros, elevando los ingresos de la cantera a unos 53 millones de euros en los últimos cinco años. Estos movimientos consolidan a La Masia no solo como un semillero de grandes futbolistas, sino también como un recurso clave para el Barcelona, dentro y fuera del terreno de juego.

Los ingresos de La Masia desde 2006 hasta 2025 / Marc Creus

En el caso de Chadi Riad y Jan Virgili, se consideran jugadores de La Masia porque pasaron por dos o más categorías inferiores del FC Barcelona. El central marroquí, llegó al Barça en el 2019, para jugar en el Juvenil B. Su rendimiento fue tan inmediato que ascendió al Juvenil A, aunque se marchó cedido al Sabadell. En su regreso, pisó el Barça Atlètic y posteriormente debutó en el primer equipo, antes de hacer las maletas rumbo al Villamarín por una cantidad que alcanzó los 8 millones de euros, con 50% futura de plusvalía. En el caso de Jan, es parecido. Llegó al Juvenil, ascendió al Barça Atlètic y pese a no debutar con el primer equipo, ha dejado recientemente una buena cantidad a las arcas del Barça: 3,5 millones de euros, aunque el club azulgrana se queda con el 50% de los derechos.

La cantera del Barça es la más valiosa del mundo y la quinta más rentable

El FC Barcelona no solo forma jugadores: los convierte en activos de alto valor. Aunque el club se sitúa en el ‘Top 5’ de canteras más rentables por ventas, la Masia lidera en valoración total de sus futbolistas. Y eso, sin necesidad de vender. El Barça aprovecha a sus canteranos ofreciéndoles oportunidades en el filial y en el primer equipo, maximizando su potencial dentro del club.

Un informe de eToro, basado en los valores de Transfermarkt, revela que la tasación acumulada de la Masia alcanza los 3.481 millones de euros, superando cualquier otra escuela de fútbol del mundo. Solo el Benfica se acerca, con 3.064 millones, mientras que la legendaria cantera del Ajax de Ámsterdam ocupa el tercer lugar con 2.559 millones.

Los jóvenes de la actual plantilla del Barça, no solo representan un valor económico enorme, sino que son piezas estratégicas clave del futuro del Barça, auténticos tesoros prácticamente intransferibles para el club. Las dos últimas salidas, Héctor Fort e Iñaki Peña, cedidos al Elche, justifican la alta demanda de jugadores del Barça por el resto de equipos. El total aproximado de ingresos fijos, por lo tanto, es de 256,45 millones de euros.

Lamine Yamal celebra su 0-3 sobre la bocina en Mallorca / AP

El Barça rentabiliza con los canteranos del primer equipo

Cabe destacar que el FC Barcelona obtiene los frutos de los jugadores que llegan a la élite y permanecen en el primer equipo; por lo tanto, no aparecen en la lista de ventas. Se trata de futbolistas con un valor incalculable, como lo fueron Messi, Xavi, Iniesta o Busquets, y como lo es actualmente Lamine Yamal.

En cuanto al gasto del club en La Masía en concepto de personal y explotación, este asciende a 16,79 millones de euros en la temporada 2023-2024 (según el último informe económico publicado por el Barça). En los años anteriores era de alrededor de 35 a 40 millones de euros, aunque, al igual que en el resto de secciones, el club redujo gastos.

Las últimas 5 ventas

En la era Deco-Laporta-Hansi Flick, la directiva ha apostado por la cantera, pero también ha dado salida a jugadores, en busca de ingresos. Las últimas cinco operaciones corresponden a dos en 2024 y tres en 2025.

Unai Hernández: 4,5 millones de euros

Alex Valle: 6 millones de euros

Pau Victor: 8 millones de euros

Sergi Dominguez: 1,2 millones de euros

Jan Virgili | Mallorca: 3,5 millones de euros

El 'Top 10' de salidas de La Masía