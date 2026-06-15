De La Masia al Madrid: los trasvases más controvertidos (y los tapados)

Marc Cucurella (Alella, 27 años) es el último caso de un futbolista formado en La Masia que termina en el Madrid. También ha habido futbolistas que han protagonizado el camino inverso (De La Fábrica al Camp Nou) y, en ambos casos, han provocado reacciones airadas. Recordamos algunos de los casos más llamativos del primer grupo:

Luis Milla, el gran pulso con Cruyff

“El Barcelona ofreció el viernes al jugador 1.000 millones de pesetas por cuatro años y un coche deportivo por seguir en el club. Lo triste es que lo van a negar”. Con estas palabras Eduardo Mendoza atacó al Barça tras confirmarse el fichaje de Luis Milla por el club blanco.

Luis Milla, en su etapa en el Barça / DESCONOCIDO / Enviados

Era julio de 1990, Milla tenía solo 23 años y se confirmaba la salida al Madrid de uno de los grandes representantes del clásico ‘4’ del Barça. Las tensiones entre Cruyff y el futbolista terminaron con el desenlace más controvertido. “Tuve que ir yo al banco con el cheque para pagar la rescisión de contrato de mi parte. Con el tiempo pienso que, cuando me lesioné nada más llegar al Real Madrid —me rompí el cruzado—, fue por todo el estrés que tenía. Muchos médicos me lo han dicho”, recordó hace tres años en Relevo.

Alexanco y Milla, la temporada 1989/90 en San Siro / JOAN IGNASI PAREDES / Archivo

La propuesta de renovación del Barça no sirvió de nada: Milla no estaba dispuesto a dar marcha atrás. “Por fin acabó la pesadilla”, manifestó. “Salí del Barcelona para ser feliz”. Formado en La Masia, su salida también sacó a la superficie las tensiones crecientes entre Núñez y Cruyff.

Albert Celades, un extraño en la galaxia blanca

Albert Celades era el favorito de Cruyff de la Quinta del Mini. A pesar de que todas las miradas estaban puestas en De la Peña, Johan sentía predilección por Celades. Su elegancia y su mirada minimalista del juego encajaban con la idea del holandés y su máxima: jugar al fútbol es muy sencillo, pero jugar un fútbol sencillo es la cosa más difícil que hay.

La Quinta del Mini, con Celades al lado de Ivan de la Peña / FERNANDO ZUERAS / EDECASA

Celades era un interior con gran lectura del fútbol, pero tras la salida traumática de Cruyff su gran momento llegó actuando como mediocentro. Ocurrió en la primera etapa de Van Gaal y coincidiendo con la lesión de Guardiola.

Tras varias pruebas poco afortunadas, a Van Gaal le funcionó el último experimento: situar a Celades de mediocentro. El Barça ganó aquella Liga, pero con el tiempo el jugador fue perdiendo protagonismo y se marchó al Celta. Tras una gran temporada en Vigo, el Madrid intentó su fichaje y lo consiguió. Celades cayó en el Madrid de los galácticos, donde tuvo un papel más bien anecdótico.

Celades, en su etapa, de blanco / JOSEP MARIA AROLAS / EDECASA

Trashorras, la ‘Brujita’ del Mini, al Castilla

Cucurella, Milla y Celades son seguramente los casos más mediáticos. A estos tres habría que añadir un cuarto que también fue bastante comentado: el fichaje de Trashorras, más conocido como la ‘Brujita del Mini’, por el Madrid. Sus actuaciones con el Barça B hicieron que fuera comparado con el mediapunta argentino Juan Sebastián Verón. Su forma de pisar el balón, los gestos técnicos y su cabeza rapada invitaban a la comparación.

Roberto Trashorras, en su etapa en el filial / JOAN MONFORT / SPORT

Trashorras debutó con el primer equipo sustituyendo a Luis Enrique en un encuentro de Liga de Campeones frente al Wisla Cracovia el 8 de agosto de 2001. El 30 de agosto de 2003 se marchó con la carta de libertad y se fue al filial del Madrid, donde no llegó a debutar con el primer equipo durante las dos temporadas que estuvo en el club blanco.

Iker Bravo y Víctor Muñoz, protagonistas

A estos casos más mediáticos hay que añadir algunos que pudieron pasar más desapercibidos. Uno de los más llamativo de los últimos años seguramente ha sido el de Iker Bravo, actualmente jugador del Udinese. El ariete, que fue MVP del Europeo sub-17 en 2024, se formó en La Masia, se marchó al Leverkusen y pasó por el Madrid sin llegar a debutar en el primer equipo.

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Otro caso algo parecido, muy mediático en los últimos meses, es el de Víctor Muñoz. El delantero de Osasuna, que está con la selección participando en el Mundial, apenas tuvo oportunidades en su paso por La Masia, creció en la Damm y terminó fichando por las inferiores del Madrid. A pesar de asomar con el primer equipo, terminó marchándose a Osasuna, donde se ha convertido en una de las grandes revelaciones de LaLiga, con el Newcastle pujando por él.