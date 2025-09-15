La Masia asalta LaLiga

Cuando Cuadra Fernández indicó el final del encuentro entre el Barcelona y el Valencia de la cuarta jornada de La Liga, había hasta siete jugadores formados en La Masia en el terreno de juego. En este sentido, todos ellos ayudaron a firmar la goleada azulgrana por 6 tantos a 0, recuperando así el estilo y la solvencia que el equipo dirigido por Hansi Flick tuvo la temporada pasada y que se había perdido en el arranque de la nueva.

La pareja de centrales de Hansi Flick estuvo formada por Pau Cubarsí y Eric Garcia. Por un lado, el jugador de 18 años nacido en Estanyol llegó al Barça en 2018 en la categoría Alevín, procedente del Girona. Desde ese momento, Cubarsí fue quemando etapas en las inferiores del club barcelonista y el 18 de enero del 2024 debutó de forma oficial con el primer equipo en un partido de la Copa del Rey en el campo del Unionistas de Salamanca.

Por otro lado, el de Martorell inició su vínculo en el Barça en 2008, cuando ingresó en la Barça Escola para, posteriormente, convertirse en jugador de La Masia hasta 2017, antes de irse al Manchester City. Precisamente, el Barcelona volvió a incorporar a Eric el verano de 2021 procedente del club inglés y tras dos campañas como blaugrana se marchó cedido al Girona, donde fue una pieza clave en el proyecto de Míchel.

El lateral izquierdo cubierto

En el minuto 74 saltó Jofre Torrents al césped. En su caso, el lateral de 18 años nacido en La Selva del Camp llegó a la entidad barcelonista en 2018 y, cómo ha sucedido en la mayoría de casos, fue escalando en las diferentes categorías del club hasta debutar con el primer equipo. Este hecho lo logró hace unas semanas en la primera jornada de Liga contra el Mallorca.

Además, Jofre substituyó a Gerard Martín, quien se hizo con la titularidad para el partido por la lesión de Alejandro Balde, también canterano. En este sentido, Gerard tiene un corto paso por La Masia, puesto que fichó en 2023 por el Barça Atlètic procedente del Cornellà, donde jugó durante cinco temporadas. El defensa azulgrana encajó a la perfección en el equipo, siendo una pieza indiscutible en cada partido. Por eso, su buen nivel le premió con tener presencia en el primer equipo en la temporada siguiente.

El centro del campo azulgrana

El partido del pasado domingo acabó con Fermín López, Marc Casadó y Marc Bernal en el campo; es decir, con tres futbolistas formados en La Masia. Precisamente, Fermín fue el único canterano que jugó contra el Valencia que no ha nacido en Catalunya, aunque habla perfectamente el catalán. El de El Campillo, quien fue el MVP del encuentro, se unió al Barça en 2018 tras pasar cuatro años en las categorías inferiores en el Betis.

El verano de 2022 el Barcelona decidió ceder al jugador al Linares Deportivo de la Primera Federación con la intención de que acumulara minutos y experiencia. En su regreso firmó una muy buena actuación en los amistosos de pretemporada y Xavi Hernández le convirtió en un fijo de la primera plantilla a partir de ese momento.

Por su parte, Casadó llegó al Barça en 2016 procedente de la Damm y lleva desde el Infantil A defendiendo la camiseta azulgrana y ascendiendo categoría tras categoría con un destacado nivel. Asimismo, el de Sant Pere de Vilamajor se reafirmó como una pieza fundamental y un líder del vestuario en su etapa en el Barça Atlètic, hasta que la pasada campaña consiguió la regularidad a las órdenes de Hansi Flick.

También volvió a tener minutos Marc Bernal, quien el pasado 27 de agosto de 2024 sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco externo de la rodilla izquierda que lo dejó más de un año apartado de los terrenos de juego. El futbolista nacido en Berga ingresó en La Masia con 6 años en la categoría Prebenjamin, donde fue ascendiendo hasta llegar al filial azulgrana. Con 17 años Bernal debutó oficialmente en Liga con el primer equipo, convirtiéndose en el primer canterano en hacerlo durante la era Hansi Flick.

La polivalencia de Olmo

El centro del campo del Barça está muy poblado, con varios jugadores rindiendo a un alto nivel. Por eso, el hecho de que Dani Olmo pueda jugar en varias posiciones permite al técnico alemán poder contar con él donde sea necesario, como sucedió contra el Valencia. A lo largo de su carrera ha actuado en múltiples ubicaciones, desde todas las del ataque, en ambos extremos y también como delantero centro, hasta el centro del campo, como interior y como mediapunta.

El de Terrassa dio sus primeros pasos en el mundo del fútbol en las categorías inferiores del Espanyol, pero en el 2007, con sólo nueve, años aterrizó en La Masia, donde se formó como futbolista durante siete temporadas. Entonces, el jugador decidió probar suerte en la liga croata fichando por el Dinamo de Zagreb y, posteriormente, aterrizó en Alemania para incorporarse al Leipzig donde permaneció durante cuatro temporadas antes de volver al club azulgrana en 2024.