La masa salarial que Lewandowski libera del Barça: una cifra que permitirá un gran fichaje

Ya se ha hecho oficial. Robert Lewandowski ha dicho 'no' a la oferta de renovación del Barça y se marchará este verano tras cuatro temporadas en el club blaugrana. Se va libre, pero el Barça consigue un importante y crucial ahorro salarial, que le abre directamente las puertas a la consecución de, al menos, un gran fichaje en el próximo mercado de verano. La salida del polaco y de Ter Stegen son estratégicas para poder invertir.

Lewandowski tenía la propuesta blaugrana desde hacía un mes. Una oferta en la que rebajaba su salario a la mitad y con variables según los objetivos que pudiera conseguir. Era una buena propuesta, superior a las que estaba recibiendo de Italia, pero la decisión ha sido deportiva. Y va a tener consecuencias económicas.

El Barça va a liberar algo más de 24 millones de euros de masa salarial, que podrá utilizar en el caso de que entre en la regla del 1:1, algo que se espera que sucederá a finales de junio. Esa cantidad daría para la llegada de un delantero centro de primer nivel, prioridad absoluta del Barça en estos momentos. La marcha de Ter Stegen también podría suponer un ahorro cercano a los 20 millones de euros, lo que facilitaría mucho el trabajo de la dirección deportiva.

La salida de Lewandowski también tendrá otra implicación: el Barça, ahora sí, avanzará en la renovación de Ferran Torres, que acaba contrato el 30 de junio del 2027. El club estaba esperando el desenlace de futuro del polaco para comenzar a negociar y ahora ya tiene vía libre. El objetivo es conseguir la continuidad del exvalencianista para que pueda seguir en la plantilla como segundo delantero.

El Barça ya tenía claro desde hacía unos días que Lewandowski estaba más por la labor de salir. Y así lo ha comunicado. Su destino, casi con toda probabilidad, estará en Arabia Saudí, dónde le espera un contrato multimillonario. Y el Barça despeja ya muchas dudas sobre su planificación. Ahora, van con todo a por un '9' de primerísimo nivel.