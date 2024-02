Martínez Munuera, a Vitor Roque: "Aquí no es como en Brasil"

Vitor Roque está aprendiendo muy rápido lo que significa jugar vestido con la camiseta del Barça. Llegó durante el mercado de enero y su adaptación está siendo muy positiva. Tanto fuera del terreno de juego como sobre el césped, donde Xavi le está dando minutos de calidad y protagonismo en sus primeras semanas.

El jugador está respondiendo muy bien y, de hecho, ya suma dos goles, el último de ellos marcado ante el Alavés en Vitoria, saliendo desde el banquillo. En aquel partido, sin embargo, el jugador vivió una situación rocambolesca porque acabó expulsado tras ver dos cartulinas amarillas por dos acciones aisladas. Pese a que la primera amarilla podría ser incluso justificable, la segunda amonestación fue extremadamente difícil de entender desde cualquier punto de vista.

Vitor Roque ha concedido una entrevista a 'Mundo Deportivo' en la que ha hablado de esa cartulina roja. Además, revela qué le dijo el colegiado de Benidorm para justificar su decisión: "Me dijo, ‘aquí no es como en Brasil’. Hablaba eso, que esto no es como Brasil", confiesa en la charla el brasileño, que añade: "Yo simplemente respeté la decisión y salí del campo".

Aunque lógicamente no la comparte: "Creo que la cartulina amarilla fue injusta, por lo menos la segunda, y ahora me toca cumplir sanción. Fue la decisión de los árbitros, el Barça intentó recurrir de todas las formas, así que no me queda otra que cumplir sanción y prepararme para el próximo partido".

No entendía nada

El delantero comentó también sobre el momento vivido ante el Alavés que "de inicio no entendí, fue una jugada que el defensor me viene con el pie por delante y cuando lo veo intento girar el pie para no impactar con él y no lesionarme. Pero el jugador empieza a gritar y el árbitro me enseña la amarilla a mí". Vitor Roque no jugará ante el Granada porque ni Competición ni Apelación han considerado que los recuros del Barça deban ser tenidos en cuenta.

El futbolista brasileño, tras pocas semanas en la Liga, ha aprendido su primera lección, la que generosamente le impartió sobre el césped Martínez Munuera: "Aquí no es como en Brasil".