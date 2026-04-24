Martín Satriano, jugador del Getafe: "Me cabrea que la gente diga que no jugamos a nada"

Martín Satriano (Montevideo, 20 de febrero de 2001) es un tipo feliz en Getafe. No es de extrañar. Desde que llegó en enero de este año, el club azulón ha ido como un tiro, siendo él la gran referencia en el frente de ataque. Sin duda, Bordalás le ha entregado las llaves de la parcela ofensiva y él las ha cogido sin rechistar. Apenas tiene 25 años, pero ya se ha fajado en esto del fútbol profesional. De hecho, de no haber sido futbolista, aún no sabe qué habría sido de su vida. Huele a que irá al Mundial con Uruguay.

Vive feliz en Madrid, tranquilo y sabedor de que ha escogido bien saliendo de Lyon y llegando a Getafe. El equipo marcha y sueñan con jugador en Europa la próxima temporada. Este sábado, por eso, tienen un hueso duro de roer como es el Barça de Hansi Flick. Pero no le temen a nada. Tampoco un Martín Satriano que atendió a SPORT en la previa del partido para hablar de sus inicios en el fútbol, de su carrera, de este Getafe y de un tal Luis Suárez, compatriota suyo, uno de sus grandes ídolos y leyenda azulgrana.

Pregunta: Lo primero de todo, ¿qué tal por Getafe estos primeros meses?

Respuesta: La verdad que muy bien, muy contento, muy feliz del presente que estamos teniendo. Feliz de estar acá, muy contento también con vivir en Madrid.

P: Parece que el equipo va como un tiro las últimas semanas.

R: Sí, bueno, la verdad que agarramos una racha de partidos y ganados. Estamos con confianza, sabemos bien lo que tenemos que hacer para ganar y estamos aprovechando este buen momento. (2:16)

P: Entiendo que todo pasa por haceros fuertes en defensa y sobre todo en vuestra casa.

Sí, sí, la verdad que sabemos que cuando estamos fuertes en defensa es difícil que nos ganen. Todos los partidos que hemos entrado mentalizados con ganar y con defender bien en conjunto, hemos sacado buenos resultados y sí, como digo, en casa también nos hacemos bastante fuertes. Yo creo que va un poco por ese lado.

Estamos con confianza, sabemos bien lo que tenemos que hacer para ganar

P: Supongo que pensáis ya más en Europa que en la salvación, que parece ya bastante hecha.

R: Sí, bueno, yo creo que ya hemos conseguido, no sé si ya matemáticamente estamos salvados, como se dice, pero bueno, creo que hemos conseguido una gran cantidad de puntos que te dan una tranquilidad como para ya pensar un poco más en grande, pensar un poco en Europa, ya con más ambición.

P: Llegas y me parece que el equipo está en decimoséptima posición. ¿Pensabas que ibas a estar así ahora mismo, tres meses después?

R: Bueno, la verdad es que sí, cuando llegamos estaba en un momento complicado el club, pero en ese día me di cuenta que había un lindo grupo, tenemos un gran míster y bueno, se veía que estaba todo parejo también el campeonato. Se sabía que ganando un par de partidos se podía trepar más para arriba y nada, la verdad que había un lindo grupo como para crecer y yo creo que todo el trabajo que hicimos dio que estemos ahí arriba hoy en día. Muy feliz por eso.

Satriano, puro genio uruguayo / EFE

P: Has caído de pie en Getafe haciendo goles importantes. ¿Era lo que esperabas cuando decidiste firmar por Getafe?

Sí, obviamente uno siempre llega con la ilusión de hacer goles y ayudar al equipo. Yo la verdad es que personalmente a todos lados que voy siempre intento ayudar a ganar más que nada, no pienso tanto en lo individual. A mi lo que me gusta es sumar de tres en tres, conseguir cosas colectivas y por suerte se está dando todo eso.

P: ¿Qué tal con Bordalás?

R: Muy bien, la verdad que me dio mucha confianza desde el día 1. Siempre me hizo sentir que era importante para el equipo y la verdad que es un gran míster. Tratamos de disfrutarlo acá con todos los compañeros y ahora lo que toca es seguir juntos para conseguir una mejor posición arriba.

P: ¿Y en lo personal? ¿Cómo es él?

R: No, muy bien, la verdad que es un míster que transmite mucho. Como te digo, el día uno me hizo llegar la idea que tanto él como el club quería de mi. Llevan trabajando hace muchos años. Tiene mucha energía, te transmite mucho, te ayuda mucho tácticamente también y, como te venía diciendo, tratamos de aprovecharlo al máximo.

P: Parece que es un técnico bastante pasional como parece que lo eres tú sobre el campo. Te vimos bastante emotivo cuando marcaste en el Bernabéu, ¿es un poco así?

R: Sí, la verdad que sí, tenemos eso en común, sentimos de la misma manera el fútbol. Yo creo que así hay que sentirlo así. Para mí, cada gol que se hace hay que gritarlo como si fuera el último siempre (ríe).

¿Bordalás? Siempre me hizo sentir que era importante para el equipo y la verdad que es un gran míster

P: Hablemos un poco de ti, de tus inicios, desde pequeño te llamaban la joyita en Nacional. ¿Pesan esas expectativas desde bien pequeño?

R: No, no, por suerte siempre he estado muy centrado, siempre me mantuve en mi círculo pequeño y siempre he tratado de afrontar todo con humildad y trabajo. Para mí creo que con esas dos cosas puedes llegar a hacer grandes cosas. La verdad que nunca dejé que todas esas presiones de fuera, como se le dice, me influyan.

P: ¿En qué momento dijiste, vale, yo me puedo dedicar a esto?

R: Bueno, yo en sí siempre tuve mucha confianza desde bien chiquito. Siempre digo, nunca tuve un plan B. Siempre en mi cabeza cuando me preguntaban qué quería ser cuando sea grande, era jugador de fútbol. Ni siquiera me lo cuestionaba, así que nada, por suerte se me dio, porque sino... Bueno, supongo que algo me hubiese inventado. Muchas veces pasa que uno quiere ser, no sé, médico o algo así. Pero yo no tenía esas inquietudes. La verdad que siempre quise ser jugador de fútbol y nada, se dio.

P: ¿Tener un padre futbolista te ayudó o te perjudicó en tus inicios?

R: La verdad que mi padre en eso siempre fue muy tranquilo, siempre me dejó ser yo mismo. Obviamente me inculcó unos valores del fútbol de antes, por así decirlo. Siempre me dijo que nunca hay que dar una pelota por perdida, que siempre trabaje con humildad. Todas esas cosas que la verdad que hoy en día me sirven mucho y los valores los he tenido desde chiquito.

P: Tu padre jugó más un fútbol de barrio allí en Uruguay, tú te has ido más a un fútbol de élite. ¿Algo que incorporarías al fútbol actual de ese fútbol más callejero y más de barrio?

Yo siempre intento, como te decía, darlo todo en cada jugada. También intento arriesgar, no hacer lo que pide siempre la jugada. Me gusta encarar sin miedo, ir para adelante, como hacía uno cuando era chiquito, de no pensar mucho e improvisar. Yo intento un poco ir de ese lado y después, bueno, obviamente hay algunas cosas que se hacían en el barrio que no se pueden hacer.

P: En el fútbol actual se ha perdido mucho eso, ¿no? El juego de la calle, el encarar, el hacer algo diferente.

R: Sí, yo creo que el fútbol cambió mucho. Se perdió mucho eso del jugador que es atrevido, que arriesga un poco más. Yo intento hacer lo que me salga dentro de la cancha, no pensar tanto, ir para adelante y tratar de hacer gol, que al final es eso lo que importa.

P: ¿No te pega broncas Bordalás por jugártela?

R: No, la verdad es que del medio para arriba da mucha libertad. Obviamente que dentro de nuestra área eso está prohibido (ríe). Pero nada, siempre a los que estamos ahí arriba nos da libertad y le gusta mucho poder dárnosla. Muchas veces se habla de que el Getafe no juega, que el equipo no propone, pero yo creo que la verdad es que desde el medio para arriba siempre tratamos de jugar. Muchas veces también salimos jugando desde atrás. Por algo estamos ahí arriba hoy en día.

P: ¿Qué opinas de esos que piensan que el Getafe juega a perder tiempo?

R: A mí en particular me calienta un poco. Yo llego este año y la verdad que no lo veo de esa manera. Hoy el fútbol cambió mucho, yo no creo que perdamos mucho a tiempo, como se dice. Si lo pierdes rápidamente te sacan amarilla y ya no puedes hacerlo más. Y después yo creo que por algo se ganan los partidos. Por algo el Getafe ha ganado tantos partidos. Es verdad que no hemos hecho muchos goles, pero el fútbol también es defender, es estar en equipo. La verdad que me cabrea un poco que la gente diga que no jugamos a nada, pero al final en sí intento no darle mucha importancia porque al final los que sumamos y los que estamos ahí trabajando sabemos lo que hacemos. Sabemos que la forma de ganar es así como lo estamos haciendo.

P: Y que no todos los equipos están preparados para meter 4 o 5 goles por partido.

R: No, obviamente. Uno también sabe las armas que tiene y tiene que utilizarlas de tal manera. Y también yo creo que no todos los equipos de la liga juegan un fútbol espectacular. Yo creo que hay equipos a los que también les cuesta jugar, que pegan, pero creo que es más fácil pegarle palos al Getafe muchas veces, que ya es la costumbre. Yo no hablo en sí de ningún equipo, pero hemos jugado partidos, hemos ganado con superioridad y ahí nunca se ha hablado de qué bien juega el Getafe. Siempre se ha hablado de que ganamos porque perdimos tiempo, porque pegamos y la verdad que no es así, porque hoy en día no ganas con eso. Quizás eso pasaba antes, que no había VAR, que no había nada y podías ganar un poco a lo guarro, por así decirlo. Pero hoy en día creo que es imposible.

Hay otros equipos que pega, pero creo que es más fácil pegarle palos al Getafe muchas veces, que ya es la costumbre

P: Estábamos hablando de tu carrera, de tus inicios, que con apenas 19 años te llama el Inter y pasas de estar con los tuyos en Uruguay a irte para Italia. ¿Qué tal fue ese salto?

R: La verdad que fue un salto muy importante, fue un cambio grande para mí como persona, más que nada porque dejaba mi país, me iba solo, con mi mujer de ahora, que en ese momento era mi novia. Nos íbamos a un lugar que no sabíamos qué nos esperaba y la verdad que fue un cambio grande futbolísticamente también. Pasar de un equipo de Uruguay a un equipo 'grande' como el Inter fue un cambio muy grande. Si bien en Nacional estaba ya en un equipo grande, al final Europa es otro tipo de futbol, otro tipo de jugadores. Fue un cambio lindo y grande.

P: ¿Qué te dijeron los tuyos cuando pensaste en hacer el cambio?

R: La verdad que siempre fue apoyo, obviamente como vino en un equipo así no pude decir que no. También fue una situación muy rápida, a finales de enero, no hubo mucho para pensar. Como te decía, tengo un círculo muy pequeño y no había mucha discusión por medio, así que no lo dudé en ningún momento.

Escasa apuesta por los jóvenes

P: ¿Pensaste que podías haber hecho carrera en el Inter cuando llegaste?

R: Sí, yo creía eso., pero Italia es muy complicado para los jóvenes. Se ve hoy en día, no hay muchos jóvenes jugando en el futbol italiano. Tendrían que dar muchas más posibilidades. Justamente por eso yo me fui a Francia a jugar, porque es un país que apuesta por los jóvenes. También es verdad que cuando estuvo en el Inter yo estaba empezando, seguramente me faltaban un montón de cosas que estoy ganando ahora con el tiempo, con partidos. Pero la verdad es que no me arrepiento de ninguna decisión que tomé.

P: ¿Qué tal entrenar con Conte? Un tipo visceral, parece.

R: Sí, Conte siempre me subía a entrenar con el primer equipo, después estuve convocado a un par de partidos en ese año que gané el Scudetto. Fue un técnico que me marcó mucho, si bien no me hizo debutar, fue un técnico que aprendí muchísimo con él. Aprendí de todo. Hace poco lo hablaba con un compañero y le decía que me parecía un técnico muy completo, el más completo que he tenido. Trabajaba intensidad, táctica... en cada jugada ya se sabía cada movimiento de cada compañero y eso al final te lo hace más fácil a la hora de jugar. Era muy intenso también, era alguien que sentía mucho el fútbol y yo la verdad que con esa gente me entiendo bien. Cuando hay mucho amor al trabajo, intento darle lo mismo.

P: A partir de ahí empiezan a llegar las cesiones, todas en Francia. ¿Cómo lleva un futbolista tener que cambiar cada año de equipo?

R: Es muy complicado. Imagínate cada año tener que cambiar la forma de jugar, de ciudad, de compañeros, años de mudanzas... se hace muy difícil. Pero la verdad que yo creo que me sirvió mucho de experiencia. Por suerte nunca me costó el tema de la adaptación.

P: Supongo que me dirás que en todas has aprendido un poco pero, ¿cuál ha sido la mejor o la que hayas aprendido más, dirías?

R: Te puedo decir que la que más disfruté fue la de Brest. Fue un equipo que quiero mucho. Empezamos el año buscando la salvación y terminamos terceros de la Ligue 1, certificados a Champions, haciendo un año histórico y la verdad que fue un año que no voy a olvidar jamás. Aprendí muchísimo.

P: ¿El peor momento fue la grave lesión de rodilla en 2024?

Fue lo más difícil. Justo me cogió en un buen momento, pero también yo creo que aprendí mucho de eso. Siento que maduré muchísimo después de esa lesión. La afronté de la mejor manera, la acepté rápido y en 6-7 meses ya estaba de nuevo jugando. Lo di todo por volver rápido, y estuvo 'bien' haber pasado por ese momento para ganar experiencia. Me puse más fuerte física y mentalmente. 19:00) pero nada, la verdad que fue, no lindo, (19:05) pero estuvo bueno también haber pasado por ese momento (19:07) porque a uno le llena y le sirve de experiencia. (19:12) Bueno, te ayuda a crecer mentalmente, ¿no? Supongo, también, a hacerte más fuerte.

P: Ahora estabas en el Lyon jugando y aparece el Getafe. ¿Cómo recibiste esa llamada?

R: Yo estaba en Navidad, en esa fecha en que estábamos con los días libres y surgió la posibilidad de Getafe. Justamente también iba a venir Endrick aquí, así que iba a perder un poco de espacio en el equipo. Y yo hablando con mi representante siempre tuve el deseo de venir a jugar a España, siempre fue de mi sueño. Una vez que apareció esa opción, yo le dije: 'Si es España, me voy'. Y después hablando con el Getafe, obviamente me convenció la idea y la verdad es que estoy muy feliz por haber tomado esa decisión.

P: Aquí te debes sentir un poco como en casa con tanto uruguayo.

R: Sí, aquí tengo la suerte de que han pasado muchos uruguayos. Estaba Mauro, llegó Sebas, la verdad es que es mucho más familiar también el club. Y para el tema de la vida, estar viviendo en España es más similar a lo que es Sudamérica y lo que es Uruguay y eso también te hace sentir mejor.

P: En el esquema juegas arriba pero no eres un '9' puro, ¿no?

R: No, yo intento moverme por todos lados. A mí me gusta correr, me gusta coger la pelota atrás, en los costados, en profundidad. La verdad es que me siento cómodo en ese juego. También me aprovecho mucho de Luis Vázquez, que es más 9 de área y se encarga mucho de los centrales.

Para mí Luis Suárez fue el mejor delantero centro de la historia

P: Este sábado llega el Barça al Coliseum, que tiene la liga a tiro. ¿Cómo lo estás viendo?

R: El Barça es un grandísimo equipo, por algo están donde están y son casi campeones. Pero nosotros también tenemos lo nuestro y vamos a tratar de darlo todo para ganar. Como siempre digo, sabemos que la forma de hacer buenos resultados o de ganar es trabajando en equipo, como lo hicimos justamente en el Bernabéu y como lo hicimos ahora recientemente ante la Real Sociedad. Yo creo que trabajando juntos y aprovechando las oportunidades que tengamos podemos sacar buenos resultados.

P: El que no estará seguro será Lamine Yamal. Supongo que mejor, ¿no?

R: Sí, bueno, obviamente que a uno nunca le gusta que un compañero se pierda partidos por lesión. No estará Lamine, pero seguramente esté otro igual de bueno. El Barcelona tiene un montón de jugadores y va a estar ser difícil igualmente.

P: Aquí tuvimos en Barcelona hace poco a un uruguayo que hizo historia como Luis Suárez. ¿Qué recuerdos tienes de él?

R: Para mí Luis Suárez fue el mejor delantero centro de la historia. Mejor jugador uruguayo, sin duda. Y nada, la verdad es que intento aprender alguna cosita de él. Es un orgullo también tener un jugador de esa talla que nos representa a todos los uruguayos.