Martí Perarnau, periodista y escritor, sobre la delantera del Barça: "Raphinha no ejerce de falso nueve, juega como un '9' puro"

Pocas veces se ha hablado tanto de la figura del '9' como este verano en el entorno del Barça.

Con el adiós cantado de Lewandowski y la marcha sorprendente de Ferran Torres tras marcar el gol de la final del Mundial, el Barça quedó huérfano de goleadores.

Hasta que finalice el mercado de verano se seguirá esperando para que Julián rellene este hueco en el vestuario del Barça.

El único ariete nato del que dispone ahora Hansi Flick es Hamza Abelkarim. El egipcio reúne todas las características de un '9' clásico ya que se trata de un delantero centro que vive principalmente en el área.

El delantero del FC Barcelona Raphinha (i) celebra su gol durante el partido de la primera jornada de LaLiga que FC Barcelona y Athletic Club de Bilbao disputaro en el Camp Nou. EFE/ Enric Fontcuberta / Enric Fontcuberta / EFE

Raphinha es el '9' por el que apuesta ahora mismo Hansi Flick. En el Martínez Valero y contra el Athletic el brasileño fue el jugador más avanzado de los blaugranas.

Raphael Dias es un extremo que hasta ahora había demostrado que podía jugar de mediapunta pero nunca había ejercido como delantero centro.

Flick cuenta también con la opción de alinear en esta demarcación a Adeyemi, Anthony Gordon, Lamine, Olmo y Fermín.

Flick está feliz con Gordon / Valentí Enrich

Existe la tendencia a calificar como falso nueve a todo aquel atacante que juega centrado y no responde al prototipo de delantero centro clásico. ¿Es Raphinha en realidad un falso nueve? ¿Lo era la temporada pasada Ferran Torres? Son cuestiones que nos han hecho acudir al mejor especialista para aclararnos estos conceptos.

Martí Perarnau es un escritor muy prestigioso / Dani Barbeito

SPORT se ha puesto en contacto con el periodista y escritor Martí Perarnau para sacarnos de dudas. Entre muchas otros libros relevantes, este exatleta olímpico en Moscú 1980 escribió una obra de culto imprescindible para cualquier amante del fútbol.

Es este libro: La evolución táctica del fútbol: Descifrando el código genético del fútbol de la mano del falso 9. Aquí se descubre que José Piendibene fue el primer falso nueve de la historia y se repasa todos los que ejercieron esta función hasta 1945. Perarnau entiende que desde 1863 hasta 1945 se inventó prácticamente todo en el fútbol y que lo sucedido a posteriori son innovaciones sobre lo ya realizado.

La investigación a fondo de Martí Perarnau le llevó, con el sabio consejo de Paco Seirul.lo, Pep Guardiola y Juanma Lillo, a definir lo que es de manera precisa el falso 9: "Es un delantero centro que retrasa su posición de manera sustancial para conseguir uno o varios de estos objetivos".

Martí Perarnau nos mostró su último libro / Dani Barbeito

Los objetivos citados son estos: "Evadirse de la vigilancia de los zagueros y arrastrarlos fuera de su zona de influencia liberando espacios para la penetración de sus compañeros. Además un falso nueve colabora en la organización del ataque, provoca dudas en la defensa rival y genera superioridad numérica en el centro del campo".

Si atendemos a esta completa definición de falso nueve entenderemos porqué Martí Perarnau considera que Raphinha no esta ejerciendo esta función: "Lo que hizo Raphinha en la primera jornada fue jugar de delantero centro puro y duro ocupando una posición que no es la suya, lo hizo muy bien, se movió dentro del área, se movió en la zona frontal previa al área, remató, presionó con su agresividad habitual".

ELCHE (ALICANTE), 23/08/2026.- El delantero del Barcelona Raphinha celebra tras marcar el 0-3, durante el partido de LaLiga de fútbol que Elche CF y FC Barcelona disputan este domingo en el estadio Martínez Valero. EFE/Manuel Bruque / Manuel Bruque / EFE

Todo esto le lleva a Perarnau a comcluir que Raphinha tuvo un rol muy definido: "El brasileño lo hizo muy bien pero no hizo de falso nueve. además no creo que Hansi Flick se lo pidiera y esto no quiere decir que un día no sea capaz de ejecutarlo aunque veo a otros jugadores como Dani Olmo más capacitados para asumir esta función". Martí nos atendió antes del partido contra el Athletic en el que Olmo acabó jugando de referente ofensivo.

Raphinha ejerció de líder / Valentí Enrich / SPO

Lo que deja claro Martí Perarnau es que es incorrecto hablar de falso nueve a todo jugador que actue de delantero centro con un perfil diferente al del '9' clásico.

Cuando la temporada pasada Flick recurrió a Ronald Araujo como solución de emergencia para actuar en ataque nadie lo calificó como un falso nueve. Cuando este papel lo realizan delanteros que normalmente son segundos puntas, mediapuntas o extremos sí que se les suele etiquetar así.

¿Por qué hay tanta confusión sobre lo que es y lo que no es un falso nueve? Martí Perarnau nos lo aclara: "El falso nueve no es una posición en el campo sino que es una función. El falso nueve no se define por donde se mueve el delantero sino por lo que él hace."

Phil Foden, el falso 9 del City / Manchester City FC

Hay una gran confusión sobre la que perarnau profundiza: "Se suele confundir quién es o quién no es falso nueve por el tamaño del jugador. Se suele pensar que un jugador alto y fuerte no lo es y es un 9 clásico mientras que se cree que el falso nueve tiene que ser pequeño y ágil simplemente porqué tenemos a Messi en la cabeza y esto no es correcto"

Perarnau nos pone dos ejemplos muy gráficos para entenderlo: "Uno de los mejores falsos nueves de la actualidad es Harry Kane que es un delantero alto y fuerte mientras que hay delanteros centros que no son falsos 9 y que ocupan el papel de un 9 clásico y que en cambio son pequeños y pondría como ejemplo a Lautaro Martínez".

Kane, desolado tras la derrota ante Argentina / RONALD WITTEK / EFE

Perarnau nos comparte sus conocimientos para que entendamos la diferencia entre un jugador que ejerce de falso nuevo y uno que no lo hace: "Para ser considerado un falso nueve no es suficiente ser un delantero que realice funciones no habituales para él, un falso nueve se tiene que mover de su posición natural, tiene que arrastrar los defensas y liberar un espacio. Además ha de colaborar en la organización del ataque y debe provocar dudas en la zaga rival y generar una superioridad en el centro del campo".

Guardiola da instrucciones al delantero argentino Lionel Messi / Archivo

Perarnau distingue tres prototipos de atacante: "Hay tres tipos de delantero centro, el primero es clásico es el que su zona de movimientos se reduce principalmente en el área y la zona frontal previa al área y este perfil sería un Lewandowski o Haaland".

El segundo tipo de atacante central es el que Perarnau ha ayudado a definir: "Después está el falso nueve que comenzó con Piendebene en el año 1909 y que ha tenido grandes intérpretes como Pedernera, Sindelaar, Higdekuti, Laudrup o Messi ".

Laudrup celebra un gol contra el Valencia / Antoni Campaña

Para acabar hay una tercera familia de jugadores en esta posición: "El tercer perfil de delantero es un mediapunta avanzado que suele ser habilidoso pero que no realiza las funciones del falso nueve".

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Sea o no un nueve clásico Raphinha ha empezado la temporada enchufado con tres goles y un chut al poste de los cinco remates realizados en dos partidos. A este paso el debate del nueve caducará pronto.