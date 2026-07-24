Marta Segú, presidenta de la Fundació Barça: "Lo de Leo Messi y Lamine Yamal fue magia"

Es posible que la instantánea de Leo Messi y Lamine Yamal haya a pasado a ser ya una de las fotografías más icónicas de la historia del deporte: el destino, la casualidad, las circunstancias, el Barça y, sobre todo, "la magia", como así lo define Marta Segú, así lo han querido. La presidenta de la Fundació Barça atiende a SPORT porque es una de las pocas voces involucradas en la imagen que aún no se ha escuchado. De hecho, nos asegura que solo ha hablado para el rotativo brasileño 'O Globo'. En SPORT, pues, somos los segundos en contar con sus recuerdos sobre aquel día y los sentimientos que hoy le despierta aquel retrato solidario.

El calendario fue un acierto entonces, hoy mucho más.

La Fundación trabajaba con niños y adolescentes en cuestiones como la educación, la salud o la nutrición, y queríamos que el calendario reflejara todas esas áreas. Recibimos una lista con los jugadores del primer equipo que estaban disponibles y hablamos con las entidades sociales con las que colaborábamos para contar con niños y niñas de distintas edades, procedencias y etnias. Queríamos mostrar la diversidad de la sociedad en la que vivíamos. Con la lista, y junto al fotógrafo de SPORT, Joan Monfort, preparamos varias sesiones que fueran divertidas y naturales.

Marta Segú, presidenta de la Fundació Barça, atendió a SPORT para hablar de la icónica foto de Leo Messi y Lamine Yamal / VALENTI ENRICH / SPO

¿Cómo se elegía a los niños? Y, en concreto, ¿cómo se escogió a Lamine Yamal?

Hablamos con las entidades sociales que colaboraban entonces en los proyectos de la Fundació, fueron las que hicieron una selección y nos propusieron a varios menores. Después, fuimos formando las parejas en función de las características de cada uno. Por ejemplo, Ronaldinho era muy abierto y simpático, así que lo emparejamos con un niño más tímido. Messi era muy joven, tímido e introvertido. Pensamos que, si lo juntábamos con un niño o una niña que quisiera hablar mucho, quizá le costaría abrirse. Por eso decidimos emparejarlo con el bebé que teníamos, que tenía cuatro meses.

¡Lamine Yamal!

Era el hijo de una madre muy joven, Sheila, que estaba realizando un curso de formación para aprender a cuidar y alimentar correctamente a su bebé a través de una entidad social que colaboraba con nosotros. En aquel momento no sabíamos quién era aquel niño. Los astros se alinearon y desde la Fundació decidimos juntar a Messi con aquel bebé de origen africano, que llegó acompañado por una madre muy joven, muy abierta y que desde el primer momento estuvo dispuesta a colaborar en el calendario.

Messi era muy joven, tímido e introvertido. Pensamos que, si lo juntábamos con un niño o una niña que quisiera hablar mucho, quizá le costaría abrirse.

¿Recuerdas cómo era aquel bebé?

¡Han pasado 19 años! Lamine era un bebé que estaba en una bañera con agua caliente, jabón y un patito. Estaba muy pendiente de su madre. Ella tenía que permanecer delante para que estuviera tranquilo porque, cuando dejaba de verla, se ponía algo inquieto. Era un niño simpático y sonriente. También recuerdo mucho a su madre. Tenía unos 17 años y estaba recibiendo formación para aprender a cuidar a su hijo. Era muy joven, pero también muy despierta, abierta, alegre y con muchas ganas de colaborar. Estaba muy pendiente de él y lo cuidaba con muchísimo amor. Eso me marcó porque, pese a su edad, era muy consciente de lo que estaba haciendo.

¿Las familias recibían alguna compensación?

No. Eran familias que colaboraban con aquellas entidades o que habían recibido su apoyo en algún momento. Para los niños, fotografiarse con jugadores como Ronaldinho, Henry, Xavi, Iniesta o Eto’o era un sueño y una especie de premio. Algunos vivían situaciones familiares complejas y queríamos regalarles aquella experiencia. En el caso de Lamine, no creo que su madre fuera entonces una gran aficionada al fútbol, aunque ahora seguramente sí. El bebé tampoco obtenía ningún beneficio directo. Su colaboración fue completamente altruista.

Messi tenía 20 años. ¿La madre de Lamine sabía quién era?

Creo que no. Además, nosotros mismos montamos todos los escenarios de las fotografías. Recuerdo que llevaba el coche lleno de cosas: una pizarra, una cuerda, juegos… Cada integrante del equipo traía de casa todo lo que podía. Llevábamos la bañera, la pizarra, la cuerda, una pelota… En otra fotografía preparamos espaguetis como símbolo de la nutrición. También fui a comprar material para hacer pompas de jabón en una imagen relacionada con el agua. Improvisábamos mucho. Utilizábamos lo que teníamos en casa o comprábamos lo necesario.

Marta Segú, presidenta de la Fundació Barça, atendió a SPORT para hablar de la icónica foto de Leo Messi y Lamine Yamal / VALENTI ENRICH / SPO

¿Recuerdas qué pasó con la bañera o con el patito? ¿Se los regalasteis?

No lo recuerdo, han pasado 19 años. Ahora esos objetos tendrían mucho valor, claro. Supongo que, como ocurrió con la pizarra y con el resto del material, cada uno se llevó a casa lo que había aportado o se lo entregamos a alguien. La verdad es que no lo sé.

¿Cuándo viste la fotografía y descubriste que aquel bebé era Lamine Yamal?

Tengo el calendario guardado en casa. Conservaba todos los calendarios solidarios que hacíamos con SPORT porque los preparábamos con mucho cariño. Este lo guardé especialmente, aunque no porque aparecieran Messi y Lamine, ya que entonces no sabíamos quién era el bebé. Cuando el padre de Lamine publicó la fotografía durante la Eurocopa, volví a mirar el calendario y vi que aparecía el nombre de Lamine. Pensé: “Ostras, hemos tenido este calendario en casa durante tantos años y nunca me había fijado”.

Marta Segú, presidenta de la Fundació Barça, atendió a SPORT para hablar de la icónica foto de Leo Messi y Lamine Yamal / VALENTI ENRICH / SPO

Normal.

En el calendario figura Rocío en lugar de Sheila porque queríamos proteger su confidencialidad, ya que era menor de edad. Cuando vi el nombre de Lamine pensé que podía ser verdad, aunque al principio me costó creerlo. Era una coincidencia tan mágica, una alineación de los astros tan poco habitual, que parecía imposible. Después vi a la madre y la reconocí: era Sheila con 17 años. Fue una sorpresa enorme. Se lo explicaba a todo el mundo: nosotros habíamos organizado aquella sesión y habíamos emparejado con Messi a un bebé del que no sabíamos absolutamente nada. La publicación de la fotografía durante la Eurocopa provocó un primer impacto, pero todo terminó de explotar con el Mundial.

¿Cómo lo habéis vivido desde la Fundació?

Con muchísima ilusión. Para empezar, la final del Mundial enfrentaba a Argentina y España, con Messi y Lamine el uno contra el otro. Sé que ambos han hablado de la fotografía cuando les han preguntado por ella. Es algo mágico, muy difícil de explicar. Ya no parece solamente una coincidencia o una cuestión del destino. Para mí es magia. En la Fundació estamos muy contentos de haber sido los responsables de aquel 'match' sin saber quién era ese bebé. Aquel bebé podía haber sido emparejado con Henry, Ronaldinho, Márquez, Bojan o cualquier otro futbolista, pero terminó con Messi.

¡Con Leo Messi!

Exactamente. Esa es la magia. Fue con Messi y, 19 años después, ambos se encontraron en una final del Mundial. Además, nunca habían jugado uno contra el otro ni habían coincidido en el mismo equipo por la diferencia de edad. Es algo muy difícil de explicar y muy emocionante.

Todo esto es muy difícil de explicar y no tiene nada que ver con el destino, tiene que ver con la magia

¿Mantuvisteis el contacto con Sheila?

No. Cada entidad social siguió trabajando en sus proyectos y nosotros continuamos colaborando con ellas, pero no volvimos a ver a aquellos niños y niñas. Cuando apareció la fotografía durante la Eurocopa, coincidí con Sheila en algún partido y le dije: “Yo estuve allí el día de esa foto”. Ella me respondió: “No me digas”. Le expliqué que el equipo de la Fundación estaba presente y que me hacía mucha ilusión porque la recordaba.

Claro.

Ella me dijo que no se acordaba de mí. Era lógico: tenía 17 años y había muchísima gente alrededor. Había representantes del primer equipo, del departamento de Comunicación del Barça, de SPORT y de la Fundació. Para ella debió de ser difícil recordar a todo el mundo. Yo, en cambio, conservo un recuerdo muy especial de aquel día, de aquellas fotografías y de la colaboración en el calendario.

Marta Segú, presidenta de la Fundació Barça, atendió a SPORT para hablar de la icónica foto de Leo Messi y Lamine Yamal / VALENTI ENRICH / SPO

¿Has podido hablar con Lamine sobre aquella sesión?

No he tenido la oportunidad. Cuando lo vemos es para realizar actividades muy concretas con la Fundació y nunca ha surgido el momento para comentárselo. Es posible que su madre sí sepa que la Fundació Barça estuvo detrás de la organización de aquella fotografía.

¿Te imaginas recreando ahora la imagen para la Fundació?

Sí, claro. Lo hemos pensado. Sería precioso volver a ver juntas a esas dos personas después de 19 años. Las circunstancias no son sencillas. Aquella alineación de los astros y la magia que se produjo ese día son difíciles de repetir, pero estamos abiertos a cualquier posibilidad.

Sería muy bonito volver a hacer un calendario como aquel, estamos abiertos a ello con SPORT

Es seguramente una de las imágenes de la Fundació que más repercusión ha tenido en todo el mundo. ¿El impacto económico también fue importante?

Se recaudó dinero con la venta del calendario, aunque ahora mismo no recuerdo la cantidad exacta. Quizá fueron unos 30.000 euros, pero no lo puedo asegurar. No eran cifras extraordinariamente elevadas, aunque ayudaban mucho a poner en marcha y mantener proyectos con las entidades colaboradoras, tanto en Catalunya como en otros lugares del mundo. En el caso concreto del calendario solidario de SPORT, la recaudación se destinó sobre todo a proyectos desarrollados en Catalunya.

¿Firmamos otro calendario como aquel con SPORT?

Es una muy buena pregunta. Veremos si los astros vuelven a alinearse, vuelve a aparecer la magia y dentro de 19 años nos encontramos con otra casualidad como esta. Al final, es un símbolo de todas las cosas que pueden ocurrir en la vida sin que nadie sea capaz de preverlas.