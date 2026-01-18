Marruecos se lanza a por Iniesta

Andrés Iniesta se retiró en 2024 y podría volver próximamente al mundo del fútbol. El mago de Fuentealbilla está actualmente en Rabat y la Federación de Marruecos lo tiene en su lista para integrarlo a su proyecto deportivo.

Marruecos disputará este domingo la final de la Copa África en su casa. Tras conseguir clasificarse a las últimas semifinales del pasado Mundial, el fútbol marroquí está en su mejor momento. Toda esta mejora en el fútbol marroquí arranca hace unos años con un proyecto muy ambicioso comandado por el rey Mohammed VI.

El nuevo paso que quieren seguir en el país africano es el fichaje de Andrés Iniesta, según informó el diario AS y ha podido confirmar SPORT. La leyenda azulgrana ha tenido conversaciones con Marruecos; por ese motivo, Iniesta verá la final en el estadio Stade Prince Moulay Abdallah de Rabat. El manchego fue invitado por la Federación para seguir negociando su incorporación en el proyecto.

Andrés Iniesta, en la ceremonia del Balón de Oro / EFE

Tras su salida del Vissel Kobe en 2023, Iniesta se marchó al Emirates Club de Emiratos Árabes para terminar su carrera justo un año después. En el país asiático terminó su grandísima carrera tras más de 20 años al primer nivel. Su idea desde su retirada ha sido formarse como entrenador o director deportivo. Quiere seguir ligado al mundo del fútbol de alguna manera.

Marruecos llegará al Mundial 2026 como semifinalista del último torneo y posible campeón de África. Es una de las grandes favoritas para llegar lejos con Regragui en el banquillo. Pero el torneo que tiene marcado el país africano en rojo en el calendario es el Mundial 2030, donde serán anfitriones junto a España y Portugal. Aunque aún no está definida la sede de la final, Marruecos aprieta para que el partido más importante se juegue en su terreno y lo quieren hacer con Iniesta dentro de su proyecto deportivo.