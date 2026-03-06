Marruecos intenta fichar a Iniesta y Xavi

Marruecos sigue con su plan para seguir creciendo a nivel futbolístico. Después de quedar cuarta clasificada en el último Mundial del 2022 en Qatar y perder in extremis la final de la Copa de África, el objetivo es reforzar aún más su estructura pensando en el Mundial del 2030 que coorganiza con España y Portugal.

En este sentido, la Federación de Marruecos está negociando con Andrés Iniesta para que se incorpore como director deportivo. SPORT ha podido confirmar que las negociaciones están en marcha, pero que todavía no existe acuerdo.

Iniesta comandaría un proyecto muy ambicioso parea los 'Leones del Atlas'. La Federación ha decidido da un vuelco con la destitución de Walid Regragui com técnico, sustituido por Mohameda Ouabbi, para dirigir el Mundial del 2026, que está a la vuelta de la esquina. Joao Sacaramento, ex segundo entrenador del PSG, Roma o Tottenahm, se incorpora también al staff.

En cualquier caso, Marruecos estaría trabajando a largo plazo y, según informa el diario Marca, Xavi sería uno de los candidatos a ocupar el banquillo a partir del Mundial del 2026 pensando en la Copa del Mundo del 2030.

Ofertas para Xavi

Xavi no ha vuelto a entrenar desde que dejó el banquillo del Barça hace dos temporadas a la espera de una oferta sólida parea volver a entrenar. El técnico ha sonado para grandes clubs europeos, como el Manchester United, pero por ahora ha preferido esperar.

La propuesta de Marruecos podría ser tentadora, sobre todo, si tiene el aval de Andrés Iniesta como director deportivo. En cualquier caso, habrá que esperar que, en primer lugar, Iniesta cierre el acuerdo con Marruecos, estuvo invitado a la final de la Copa de África, para posteriormente dar el paso de fichar a un entrenador.

Xavi gusta a muchas selecciones y equipos, pero todavía no se ha pronunciado sobre su regreso al verde, aunque está claro que un técnico de su nivel y prestigio pronto volverá a la primera plana del fútbol mundial.