El 'marrón' de Flick con el lateral

Plaga de lesiones en la misma demarcación en el FC Barcelona. En unos días de margen, Xavi Espart y Landry Farré han quedado fuera de combate con sendas lesiones importantes de rodilla. Se ha evitado el quirófano en los dos casos, pero tanto el de Vilassar como el de Martorell no regresarán a los terrenos de juego, mínimo, hasta el mes de febrero.

En el caso de Xavi, hablamos de un futbolista que llevaba un par de semanas en dinámica del primer equipo. Del agrado de Flick, este jugador reconvertido al carril diestro de la defensa desde hace un par de años estaba siendo el complemento de Koundé en las últimas convocatorias del técnico germano. Y se 'mascaba' su debut oficial próximamente con el primer plantel. Pero se lesionó en la concentración con la selección sub'19 (en el partidillo entre sub'18 y sub'19) y tiene afectado el ligamento colateral interno de la rodilla.

LANDRY, CAÍDO EN EL PEOR MOMENTO

Con el momento de forma que está atravesando Jules Koundé, sin duda tener una alternativa de garantías era clave para Hansi. Y ahí podía entrar Landry Farré, que ya sabe lo que es ir convocado con la primera plantilla. Sin ir más lejos, el de Martorell entró en la lista para Milán en la vuelta de semifinales de Champions y también frente al Real Valladolid en el José Zorrilla.

Landry y Gavi en la pretemporada / FCB

Pero, tal y como hemos adelantado en SPORT, el defensa catalán se lesionó el pasado domingo en el derbi de filiales y tiene afectado el ligamento externo de la rodilla. Además, también parte del cartílago. Seguirá un tratamiento conservador y estará entre tres y cuatro meses de baja. Mazazo importante para el chico, para Belletti y para Flick.

KOUNDÉ, LEJOS DE SU PRIME

El entrenador de Heidelberg, de esta forma, se queda sin comodines para esa demarcación. Algo especialmente alarmante teniendo en cuenta, como decíamos, el momento de Koundé. Estos días ha llamado a Guillem Víctor, el hermano de Pau. Ha entrenado con los mayores martes y miércoles. También está la opción de Joan Anaya, quien se perfile como indiscutible en el Barça Atlètic estos meses.

Además, Eric Garcia ha actuado en varias ocasiones en esa posición rindiendo a muy buen nivel. Pero el ex del City está rindiendo muy bien en el eje y devolverlo al lateral no estaría en los planes de Hansi.