Marquinhos, otra baja para el PSG contra el Barça

Luis Enrique Martínez se ha encontrado con otro contratiempo a unos días del partido de la Champions que deberá afrontar el PSG contra el Barça el próximo 1 de octubre en el Estadi Olímpic. El capitán del equipo y defensa central Marquinhos, es baja para las próximas semanas.

La noticia ha saltado este viernes mientras el PSG preparaba su partido frente al Auxerre del sábado en la Ligue 1. La baja del brasileño se suma a la de otros futbolistas muy importantes que obligarán a 'Lucho' a hacer malabares para confeccionar el once inicial frente al Barça, y que a buen seguro marcará el once en el encuentro liguero de mañana.

Según comunicó el PSG, Marquinhos sufre una rotura en el cuádriceps izquierdo, un contratiempo que le dejará en el dique seco varias semanas.

En estos momentos, João Neves, Désiré, Doué, Barcola y Ousmane Dembélé prosiguen con sus procesos de recuperación intentando llegar a tiempo a la cita de Barcelona. No parece que será el caso del 'Mosquito', flamante Balón de Oro, cuyo concurso está casi descartado.

Neves y Barcola son dos de los jugadores que podrían recortar los plazos de recuperación a tiempo para enfrentarse al Barça, mientras que Desiré parece que también está descartado. El gran número de bajas del campeón de Europa ha obligado a Luis Enrique a completar el grupo de trabajo esta semana con cinco juveniles, un hecho nada habitual a estas alturas de temporada según explica 'L'équipe'.

En la sesión de este viernes João Neves y Marquinhos no participaron en el trabajo de campo, mientras que Barcola sí estuvo con el grupo. Fabián Ruiz trabajo al margen de la plantilla haciendo carrera continua con un preparador físico. En total, 18 jugadores a las órdenes de Luis Enrique.