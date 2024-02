Márquez vuelve a pronunciarse sobre el 'adiós' de Xavi

Después del empate del Barça Atlètic contra la SD Logroñés, Rafa Márquez ha sido preguntado por sus polémicas declaraciones tras el anuncio de Xavi Hernández de abandonar el banquillo del primer equipo azulgrana al final de la presente temporada. El técnico mexicano dijo justo después del anuncio del egarense que si le llegara la oportunidad de ser su sustituto “no diría que no”, unas palabras que no gustaron en el entorno del club.

“La gente que me conoce sabe la persona que soy y los valores que tengo. Realmente no hace falta aclararlo. Intento no ver noticias. Estoy haciendo mi trabajo, aprendiendo mucho y disfrutando con los chicos. Tiempo al tiempo”, ha sido su respuesta. Márquez, por consiguiente, no ha querido matizar sus declaraciones y ha reivindicado su forma de ser para intentar zanjar el tema.

El Barça Atlètic cedió un empate imperdonable en el Johan Cruyff ante una SD Logroñés que pelea por evitar el descenso. Fueron tremendamente superiores los de Rafa Márquez durante muchos minutos, pero les faltó ambición para cerrar y sentenciar el partido y ello lo aprovechó Jordi Escobar para rescatar un punto para su equipo a falta de cuatro minutos para el final en una de las escasas llegadas de los riojanos.