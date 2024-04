Márquez ya no es el único candidato a suplir a Xavi en el Barça

La situación de Xavi Hernández en el Barça vuelve a no estar nada clara. Pese a que el técnico estaba dispuesto a dar marcha atrás en su decisión de abandonar el club blaugrana a finales de temporada, su futuro empieza a alejarse. En estos momentos, Xavi estaría más fuera que dentro a finales de temporada y en el Barça se ha reactivado el debate sobre quien debería ocupar el banquillo blaugrana. Rafa Márquez es uno de los candidatos sólidos pero ahora en el Barça no cierran la puerta a un técnico más experimentado y con títulos importantes bajo el brazo. Se vienen días decisivos.

Internamente, el Barça había estado debatiendo sobre el sustituto de Xavi desde finales de enero cuando el entrenador anunció su salida. El director deportivo, Deco, tanteó varias opciones pero los técnicos que más gustaban o bien no estaban disponibles o tenían contrato en vigor. Se fueron cayendo entrenadores como Arteta, Klopp o Luis Enrique quedando una lista de entrenadores que no acababan de generar consenso. Pese a todo, puede haber alguna opción que en el Barça se desea explorar más a fondo y, hoy por hoy, la opción Márquez no sería tan favorita como hace algunos días.

En el Barça querían hablar primero con Xavi, una vez el entrenador había abierto la puerta a continuar una temporada más. El equipo había reaccionado y el futuro se veía con más optimismo. Pero en una semana, el Barça acabó perdiendo todas las opciones de ganar títulos importantes y la figura del entrenador quedó algo cuestionada de forma interna. Se tenía que hablar con el entrenador, aún como primera opción, para consensuar el futuro y eso es lo que se estaba haciendo.

El club blaugrana estaría ya ahora más abierto a buscar nuevo entrenador aunque la decisión final la tomará Joan Laporta. Lo que queda claro es que el club ha vuelto a activar la maquinaria del casting con Rafa Márquez en la lista, pero con algún técnico más con posibilidades de venir. De la vía alemana se había sondeado a Hansi Flick y Tuchel, aunque también hay otros técnicos que podrían dar el perfil. La solución para el nuevo inquilino del banquillo ya se tomará en breve y Xavi se aleja.