Márquez: "En ningún momento me postulé para sustituir a Xavi"

Rafa Márquez ha concedido varias entrevistas con motivo del estreno del documental 'El Capitán', dedicado al actual técnico del Barça Atlètic. En una de ellas, a ESPN, se ha referido al momento en el que parecía que podía coger el relevo de Xavi en el primer equipo.

A Márquez le ha recordado el momento que dijo, '¿a quién no le gustaría entrenar al Barça?', pero ha querido matizar sus palabras. "Al final yo no dije: 'estoy listo'. Se descontextualizó mi declaración. Simplemente dije: '¿a quién no le gustaría?', pero en ningún momento me postulé. Hay una buena relación y comunicación con Xavi. Hay un respeto", quiso subrayar.

Además en una entrevista para MVS Deportes se muestra cauto con la opción de ser el primer entrenador del Barça. "No, yo creo que no. Creo que hay que respetar los tiempos y los momentos", empezó diciendo. Aunque en ESPN no fue tan tajante: "Me estoy preparando, necesito mucha experiencia. Si salió mi nombre es por el trabajo que estoy haciendo aquí. Y mi idea sigue siendo la misma: seguir preparándome y ya se verá si estoy preparado llegado el momento".

La prioridad del ascenso

El mexicano también dejo entrever que el ascenso es muy importante para mantener su ilusión al mando del filial. "Es una de las prioridades. Estamos enfocados en eso. No he hablado con la directiva, cuando termine la temporada al final decidiremos. Ahora toda mi mente y mi fuerza están enfocados en eso. Para mí es una gran oportunidad: es mi segundo playoff, creo que tenemos una gran oportunidad y estoy muy enfocado".

Esta semana algunos medios como 'Relevo' y 'SER Deportivos' apuntaban que Rafa Márquez tenía propuestas de La UD Las Palmas y el Real Oviedo de cara a la próxima temporada. El técnico se ha mostrado hasta ahora convencido de seguir en el filial azulgrana, aunque con estas declaraciones parace apalzar la gran decisión a ver en qué categoría juega el equipo la próxima temporada.