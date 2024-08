Márquez: "Tengo dos ilusiones, entrenar a México y al Barcelona"

Rafa Márquez, ex entrenador del Barça Atlètic, decidió volver a casa para aceptar el reto que supone unirse al proyecto que liderará Javier Aguirre como seleccionador de México. El objetivo apunta al Mundial de 2026, torneo para el que el país norteamericano está trabajando desde hace años. El técnico hará tándem con el ex del Mallorca, que en el futuro está previsto que deje su cargo en manos de Márquez.

Pese a ello, el que fuera central del Barça de Pep Guardiola sorprendió cuando respondiendo a una pregunta centrada en la selección mexicana no evitó descubrir uno de los deseos que sigue teniendo como entrenador: "Tengo dos ilusiones: una es ser seleccionador y la otra regresar a Barcelona algún día como entrenador también". Obviamente, se refiere al primer equipo.

Soñaba con el primer equipo

De hecho, Márquez estaba muy ilusionado en dirigir a la primera plantilla tras la destitución de Xavi. En el club le habían asegurado que sería su sustituto en el caso de que el egarsense saliera, pero finalmente el elegido fue Hansi Flick, pese a que la preferencia de Deco era Rafa.

Cuando le llegó la oportunidad de México, no lo dudó: "Es hacer un máster con el mejor entrenador tiene el país. Eso es lo que me hizo tomar la decisión. Y también viendo el proyecto que hay. Ahora toca prepararme para lo que sigue, es una gran oportunidad". Se trata, pues, para Márquez, un adiós al Barça pero no para siempre.

Y es que, cuestionado de qué manera puede centrarse en México si está pendiente de regresar al Barça, fue claro: "No le quitaría valor a la selección ni valor a un Mundial, lo ve todo elmundo. Quizá me pueda asegurar que si hago un gran papel pueda tener una oportunidad". Y es que Rafa es consciente de que "estando donde estaba, ya se nombraba mi nombre. Pero esto sigue siendo un avance y no desmeritaría en lo más mínimo lo que vale este escudo".