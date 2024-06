Márquez: "Hay buena relación con el club, pero veremos si llega algo de más arriba..."

Triste, lógicamente, tras haber dejado escapar el ascenso a Segunda A, Rafa Márquez comparecía ante los medios de comunicación en rueda de prensa en el Estadio de El Arcángel. Orgulloso de la temporada de sus jugadores y algo más engimático sobre si seguirá al frente del Barça Atlètic el próximo curso.

"Hay muy buena relación con el club. Yo estoy contento, ellos están contentos. Es simplemente ver si podemos llegar a un acuerdo...y ver si en el camino no me sale algo quizás más arriba. Han sido dos años muy buenos, con aprendizaje. Ya lo hablaremos estos días", decía el mexicano.

"Tengo que seguir aprendiendo, pero si sale algo importante más arriba habría que analizar. No tengo prisa de tener que elegir algo que quizás no me convenza y prefiero seguir aquí. Estoy muy abierto a lo que hablemos con el Barça, darle prioridad", añadía el de Michoacán.

EL PRÓXIMO FILIAL

Sobre cómo se imagina el próximo filial, el exfutbolista del Barça valora que "quizás tenemos que hacer un nuevo equipo para la siguiente temporada. Quizás se quedan algunos juveniles como base. Vamos a ver el proceso, hay muy buen entendimiento en el fútbol base, en el scouting...".

¿Se quedaría a Pau Víctor? "Intentaba darles el consejo a principio de temporada de que este chico tenía potencial para adquirirlo. Creo que hemos tardado en hacer una oferta, no sé si seguirán las negociaciones, está fuera de mis manos. Intento dar mi opinión".